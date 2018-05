E-zwolnienia będą, ale z opóźnieniem

Wydłużenie okresu w którym możliwe jest dwutorowe wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy - w formie papierowej i elektronicznej - z 30 czerwca 2018 r. do 30 listopada br. zakłada nowelizacja ustawy, którą przyjął Senat

Za głosowało 64 senatorów, przeciw były dwie osoby, cztery wstrzymały się od głosu.

Przepisy przewidują teraz, że papierowe zwolnienia przejdą do historii od 1 lipca - od tego dnia lekarze mieliby wystawiać zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Lekarz ma obecnie wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego. Przyjęte przez Senat przepisy przesuwają czas obowiązywania tego rozwiązania o pięć miesięcy.

Upowszechnienie e-zwolnień ma pomóc w kontroli najkrótszych, kilkudniowych zwolnień, ponieważ informacja o ich wystawieniu trafi do ZUS i pracodawcy natychmiast. Obecnie papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy w ciągu siedmiu dni, tyle samo czasu ma lekarz na przekazanie go do ZUS.

Na początku marca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska mówiła w wywiadzie dla PAP, że upowszechnienie elektronicznych zwolnień lekarskich da praktyczną możliwość kontroli zwolnień najkrótszych i przez to pozwoli ograniczyć wynagrodzenia chorobowe, na które w ubiegłym roku pracodawcy wydali 6,5 mld zł.

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych zwolnień apelowały organizacje lekarskie. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, wskazując, że problem ten może dotyczyć szczególnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam bowiem średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców argumentował z kolei, że wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień to krok w stronę postępującej informatyzacji służby zdrowia. W ocenie ZPP, system w którym dominującą formą jest zwolnienie papierowe, ma wiele wad.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki podnosił na posiedzeniu senackiej Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, że ustawa zakłada przesunięcie okresu przejściowego dot. wprowadzenia e-zwolnień o kolejne 5 miesięcy, czyli do końca listopada 2018 r.

Uzasadnienie jest jedno - stopień zaawansowania wdrażania tej nowoczesnej formy, jaką stanowią zaświadczenia lekarskie w wersji elektronicznej, jest na razie niezadawalający. Chociaż praca i wysiłek, jaki został wykonany zwłaszcza przez ZUS, zmierzający do tego, aby zachęcić i promować nową wersję zaświadczeń lekarskich w środowisku lekarskich jest ogromny” - mówił.

Z danych ZUS wynika, że przez ostatnie dwa lata, od 1 stycznia 2016 r., lekarze wystawili 1,76 mln zwolnień w formie elektronicznej na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych.

Nowelizacja czekać będzie teraz na podpis prezydenta.

