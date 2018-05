Ustawa o inwestycjach w gazoporcie: będą zmiany

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w świnoujskim gazoporcie skierowano do sejmowej podkomisji. W środę na forum połączonych sejmowych komisji: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu

Podczas posiedzenia połączonych komisji odbyło się pierwsze czytanie propozycji zmian w tzw. ustawie „terminalowej”. Główne założenia zmian przedstawił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Przypomniał, że zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu w Świnoujściu, budową elementów sieci przesyłowej w Polsce oraz budowy gazociągu Baltic Pipe.

Będziemy mieli jesienią roku 2022 możliwość sprowadzenia do Polski ok. 17 mld m 3 gazu, 7 i pół poprzez rozbudowany gazoport i do 10 mld przez nowy gazociąg ze Skandynawii - powiedział Naimski.

Dodał, że zmiany w ustawie dotyczą procedur, które mają umożliwić „sprawne realizowanie inwestycji” i dodać kilka projektów, które zostaną objęte ustawą.

Jak wyjaśnił Naimski, zmiany można podzielić na cztery grupy: pierwsza to te, które prowadzą do „usprawnienia procedur administracyjnych”, druga dotyczy ułatwień w procesie uzyskiwania praw do korzystania z nieruchomości przez inwestora; trzecia związana jest z rozszerzeniem katalogu inwestycji, m.in. o nowe gazociągi, stacje regazyfikacyjne i możliwość zmiany przebiegu i modernizacji istniejących gazociągów, czwarta zaś dotyczy specyfiki projektu Baltic Pipe, w tym przepisów dotyczących jego budowy.

Podczas dyskusji poseł Krzysztof Gadowski (PO) wskazał, że rozmowę o zmianie przepisów należałoby rozpocząć od przedstawienia strategii dotyczącej gazu w Polsce. Piotr Naimski zgodził się z tym stanowiskiem i zapowiedział, że strategia zostanie przedstawiona wkrótce, po dopracowaniu niezbędnych elementów.

Poseł Andrzej Czerwiński (PO) zadał pytanie o rezygnację z gazu rosyjskiego. Pełnomocnik ds. infrastruktury energetycznej odpowiedział, że nie ma w planach, by po roku 2022 pozostał „jakiś procent” dostaw z Rosji. „Naszym założeniem jest, że od roku 2023, po zrealizowaniu naszych inwestycji, będziemy mieli możliwość zapewnienia dostaw gazu dla Polski z zupełnie innych źródeł” - powiedział Naimski.

O ewentualne umowy z Niemcami „w razie zagrożenia” pytał Dariusz Piontkowski (PiS).

Mamy twardą umowę z niemieckim operatorem, z partnerami niemieckimi na przypadek konieczności fizycznego rewersu Jamałem (gazociągiem tranzytowym Jamał-Europa. To sytuacja, w której Rosjanie rezygnują z przesyłu 30 mld m sześc. gazu na przez Jamał do Niemiec i na Zachód. Mamy możliwość interwencyjnego przeprowadzenia 5 i pół mld m sześc. gazu z Zachodu” - odpowiedział Piotr Naimski.

Podkomisja wyłoniona po dyskusji bez uwag przyjęła pięć zmian w ustawie. Kolejne posiedzenie podkomisji zaplanowano na godz. 9 w czwartek.

SzSz(PAP)