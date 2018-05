Tauron: Produkcja energii spadła o 19 procent

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 19 proc.r/r do 3,94 TWh w I kw. 2018 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 27proc. r/r do 0,24 TWh

W I kwartale 2018 r. Grupa Tauron wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19% mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27% mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy - czytamy w komunikacie.