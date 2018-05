Prezydent Duda rozmawia z organizacjami żydowskimi

Rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami organizacji żydowskich w USA wynikała z troski, by debata polsko-żydowska wróciła na właściwe tory - powiedział dziennikarzom w Nowym Jorku szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Prezydent z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w środę w konsulacie RP w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji żydowskich.

Dotyczyło ono tego, że „w ostatnim czasie w rozmowach polsko-żydowskich pojawiło się bardzo wiele ekstremalnych stwierdzeń po obu stronach (…) i że wszyscy, którym na dobrych relacjach polsko-żydowskich powinno zależeć, mają obowiązek i ogromną odpowiedzialność, żeby utrzymać tę dyskusję w torach pewnego ładu i dbać o to, by nie zniszczyć tkanki współpracy polsko-żydowskiej” - sprecyzował prezydencki minister.

Zaznaczył, że polsko-żydowskie relacje „mają podstawę do tego, by być dobre, dlatego że kultura żydowska w Polsce się rozwija, relacje polityczne dotąd były dość intensywne, a świadomość wspólnej historii jest obecna”.

Dodał, że w ostatnim czasie „po stronie żydowskiej doszło do bardzo wielu stwierdzeń, pojęć, słów, które nie powinny były paść”, a z kolei „strona żydowska napotykała ostre zwroty, które padły ze strony polskiej”. „Powstało duże napięcie emocjonalne związane oczywiście głównie z dyskusją na temat nowelizacji ustawy o IPN. Dzisiaj jest moment, kiedy trzeba poszukiwać tkanki łączącej, dlatego że (…) nie mogą te najbardziej radykalne odłamy po obu stronach decydować o naturze samej dyskusji” - powiedział szef gabinetu polskiego prezydenta.

Jak mówił, rozmowa prezydenta Dudy z przedstawicielami organizacji żydowskich „wynikała z troski o to, by dyskusja wróciła na właściwe tory”.

Stereotypy nigdy nie służą dobrej dyskusji. To była dyskusja z troską raczej; to nie była jakaś ostra wymiana słów, ale dyskusja ludzi zatroskanych o dzisiejszy stan debaty - wyjaśnił.

Minister podkreślił, że rozmowa z organizacjami żydowskimi w USA nie dotyczyła żadnych konkretnych ustaw - ani polskich, ani amerykańskich, ani ich konsekwencji.

Prezydent powiedział jasno, że nowelizacja ustawy o IPN została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a jego wątpliwości co do niej zostały wyrażone w jego wniosku do TK - wskazał Szczerski.