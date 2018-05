PGNiG rozważa inwestycje w USA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane inwestycjami w upstream na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. Inwestycja w terminal skraplający byłaby dla spółki niezwykle ryzykowną, poinformował prezes Piotr Woźniak

Musimy ważyć ryzyko, a wejście w budowę terminala skraplającego byłoby inwestycją niezwykle ryzykowną. Jeśli ktoś myśli o stworzeniu całego łańcucha wartości - od złoża w USA, przez przesył do terminala na wybrzeżu, potem skroplenie, wysłanie tego statku do terminala regazyfikacyjnego i wpuszczenie do sieci, to to się mieści w granicach ryzyka, które warto kalkulować - powiedział Woźniak podczas 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Krakowie.