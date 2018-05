Zysk JSW powyżej prognoz rynkowych

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2018 roku 753,9 mln zł wobec 864,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 698,4 mln zł zysku.

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 544,3 mln zł do 823 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 736,1 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale wyniósł 951,9 mln zł. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 865,2 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 1 mld 135,8 mln zł wobec 1 mld 239,7 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 1 mld 078,2 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych (m.in. odszkodowanie z tytułu pokrycia kosztów dotyczących pożaru w KWK Pniówek w wysokości 61,5 mln zł) wyniosła 1 mld 072,7 mln zł.

Przychody grupy JSW sięgnęły 2,51 mld zł. Rynek oczekiwał 2,53 mld zł przychodów.

W segmencie węglowym zysk EBITDA wyniósł 1 mld 126,1 mln zł wobec 1 mld 297,3 mln zł zysku rok wcześniej. W segmencie koksowym spółka zaraportowała zysk EBITDA na poziomie 55,7 mln zł wobec 48,2 mln zł straty przed rokiem. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 45,9 mln zł wobec 27,3 mln zł rok wcześniej.

Na podst. PAP