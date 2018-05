Rozpoczyna się Pyrkon - święto fanów fantastyki

Od piątku w Poznaniu odbywa się Festiwal Fantastyki Pyrkon. To największe tego typu wydarzenie w kraju i jedno z największych w tej części Europy; rokrocznie bierze w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

W Pyrkonie uczestniczą fani wszelkiego rodzaju fantastycznych gier, filmów, książek i seriali oraz entuzjaści mangi i anime. Do Poznania przyjadą uznani krajowi i światowi twórcy, m.in. Orson Scott Card, Graham Masterton, Andrzej Pilipiuk i Jakub Ćwiek. Impreza potrwa do niedzieli.

Jak powiedziała w imieniu organizatorów wydarzenia Julia Baczyńska, Pyrkon jest tak przygotowany, by wzbudzić zainteresowanie nie tylko miłośników każdego rodzaju fantastyki, ale i osób w każdym wieku.

Pyrkon jest podzielony na 15 bloków programowych poświęconych m.in. grom planszowym, rozrywkom elektronicznym, nauce, literaturze, komiksom, filmom i serialom. Rokrocznie ważnym punktem programu jest Maskarada, czyli konkurs na najlepszy kostium festiwalu.

To na co wszyscy w tym roku szczególnie czekają to koncert zespołu Percival - współtwórców muzyki do gry +Wiedźmin 3: Dziki Gon+. Bilety na to wydarzenie, bardziej spektakl niż koncert, rozeszły się w pięć minut - powiedziała Julia Baczyńska.