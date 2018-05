Niemcy wywołali wojnę, powinni za to zapłacić

Kwestia reparacji wojennych jest prosta: jeżeli ktoś wywołał wojnę, jeżeli ktoś na kogoś napadł, jeżeli ktoś zabił wielu obywateli i zrujnował i okradł kraj, to powinien za to zapłacić - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla RMF FM.

Prezydent przebywa z wizytą w USA. W związku z objęciem 1 maja przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych Andrzej Duda prowadził w czwartek w nowojorskiej siedzibie ONZ debatę otwartą wysokiego szczebla poświęconą roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W swym wystąpieniu poruszył m.in. kwestię zwrotu wraku Tu-154M oraz reparacji wojennych od Niemiec.

W rozmowie z RMF FM Duda wyraził przekonanie, że w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej dochodzi do naruszenia prawa.

Pamiętajmy o tym, że zarówno wrak, jak i czarne skrzynki są polską własnością, a są cały czas przetrzymywane przez Rosję, więc choćby w tym punkcie mamy problem w relacji międzynarodowej i w związku z tym - co zresztą wcześniej zapowiadałem - poruszam to na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby uzmysłowić reprezentantom i przywódcom państw, które są obecne w tym gremium i w ogóle w ONZ-cie, że ten problem jest i jest on problemem realny w relacjach pomiędzy Polską a Rosją - powiedział prezydent.