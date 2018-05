Trzy osoby, w tym 13-letni chłopiec, zginęły w wyniku ostrzału wsi Trojicke na wschodzie Ukrainy, którego dokonali separatyści prorosyjscy w Donbasie - przekazał w piątek szef administracji kontrolowanej przez Kijów części obwodu donieckiego Pawło Żebriwski.

Straszliwe nieszczęście przynieśli raszyści (Rosjanie) do wsi Trojicke: ostrzelali domy miejscowych mieszkańców i zabili 13-letniego chłopca i jego ojca, a także ranili mamę () i starszego brata - napisał na Facebooku.

Żebriwski przekazał następnie, że matka chłopca zmarła w wyniku odniesionych ran w szpitalu.

Sztab operacji wojskowej połączonych sił zbrojnych Ukrainy w Donbasie oświadczył, że do ataku na Trojicke doszło ok. godz. 2 czasu lokalnego. Separatyści użyli do niego moździerzy. Na wieś spadło 15 pocisków.

Konflikt w Donbasie na wschodzie Ukrainy trwa od 2014 roku. Zginęło w nim dotychczas ponad 10 tysięcy osób. (PAP)