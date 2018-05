Eurocash przejmuje sklepy Mila

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Grupę Eurocash wszystkich udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited kontrolującej firmę Mila, która jest właścicielem sieci 187 supermarketów - poinformowała Grupa Eurocash w piątkowym komunikacie.

Jak podała, po finalizacji transakcji docelowo cypryjska spółka zostanie rozwiązana, a spółka Mila będzie należeć bezpośrednio do Eurocash.

Transakcja to kolejny krok do wzmocnienia pozycji rynkowej tysięcy niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w Polsce. Innowacyjne rozwiązania oraz doświadczenia przejmowanej sieci, zaliczanej do tzw. rynku nowoczesnego, zostaną docelowo udostępnione wszystkim klientom Grupy Eurocash. Strategicznym celem Grupy Eurocash niezmiennie jest poprawa konkurencyjności polskich niezależnych sklepów detalicznych, które są głównymi klientami grupy - napisano w komunikacie.