Jest już program nowego rządu Włoch

Włoska Liga i Ruch Pięciu Gwiazd ogłosiły w piątek w internecie ostateczną wersję dokumentu programowego, który ma być podstawą ich przyszłego rządu. Umowa zatytułowana „Kontrakt na rzecz rządu zmian” liczy 57 stron i została przedłożona do oceny obywateli.

Cały dokument wraz z poprawkami i uzupełnieniami, wniesionymi w ostatnich dniach, został ogłoszony na stronie internetowej antysystemowego Ruchu, a głosować nad nim mogą przez cały weekend jego członkowie na specjalnej platformie o nazwie Rousseau.

Inaugurując internetowe głosowanie, lider Ruchu Luigi Di Maio zwrócił się do jego działaczy:

Jeśli zdecydujecie, że to jest właściwa droga, którą należy podążać, mimo tego, co mówią wszystkie włoskie i zagraniczne gazety oraz jacyś biurokraci w Brukseli, mimo wysokości spreadu, to ja wtedy jako przywódca polityczny podpiszę, by wreszcie powołać rząd zmian - powiedział.

W tym kontrakcie są zawarte nie tylko propozycje, nie tylko idea kraju i nasze historyczne batalie. W tym kontrakcie są postulaty osób, które spotkałem w kampanii wyborczej - dodał.