Ponad 380 tys. zł premii dla kierowców w Link4!

Przez pierwszy rok funkcjonowania programu Link4 Kasa Wraca telematyczni kierowcy wygenerowali w sumie ponad 380 tys. zł premii. Rekordzista ma na swoim profilu nagrodę o wartości prawie 1,2 tys. zł.

Pod koniec kwietnia br. minął rok od uruchomienia programu Kasa Wraca, w którym kierowcy ubezpieczeni w Link4 mogą zdobywać premie finansowe za bezpieczny styl jazdy. Korzystając z modułu Kasa Wraca w nawigacji NaviExpert – partnera projektu, użytkownicy otrzymują na bieżąco informacje o stylu jazdy, przepisowości i generowanych nagrodach. Po zamknięciu pierwszych okresów rozliczeniowych aż 94 proc. ubezpieczonych zdecydowało się kontynuować swój udział w programie.

Wysoki udział odnowień wśród klientów telematycznych potwierdza, że mają oni pozytywne doświadczenia w programie. Naszym nadrzędnym celem jest promowanie bezpieczeństwa na drogach, ale bardzo dużą uwagę przykładamy także do budowania regularnych relacji z naszymi klientami, dla których kontakt z ubezpieczycielem powinien być łatwy i intuicyjny – tłumaczy Agnieszka Wrońska, prezes zarządu Link4.

Link4 Kasa Wraca umożliwia analizę stylu jazdy kierowcy, uwzględniając m.in. przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym się porusza. Sumaryczna ocena pozwala zaklasyfikować kierowcę do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni w Link4 mogą zamienić na zwrot części składki ubezpieczeniowej lub zniżkę przy zawarciu kolejnej umowy, nawet do 30 proc. Kierowcy preferujący bardziej dynamiczny styl jazdy nie są karani wyższą składką.

W ciągu roku do programu Kasa Wraca przekonało się 15 tys. klientów Link4, którzy regularnie jeżdżą z włączoną aplikacją. W dużym stopniu to mężczyźni w wieku 33-45 lat, którzy poruszają się po polskich drogach ok. 9-letnimi samochodami, w wielu przypadkach niemieckich marek. Użytkownicy programu jeżdżą najczęściej po obszarach miejskich: Warszawie, Poznaniu i aglomeracji śląskiej. Zazwyczaj swoją polisę opłacają bezgotówkowo.

Jako pierwsi w Polsce postanowiliśmy sprawdzić jak jeżdżą polscy kierowcy i zwracać część składki tym, którzy jeżdżą najbezpieczniej. I wbrew malkontentom akcja Kasa Wraca okazała się olbrzymim sukcesem. Oczywiście będzie kontynuowana i nadal będziemy promować i premiować bezpieczną jazdę. Działania Link4 to żywy dowód na to, że opłaca się wprowadzać w życie odważne projekty. Jeszcze nie raz zaskoczymy innowacyjnością. – zapowiada Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu Link4.

Rusza licznik premii

Od środy, 16 maja, wszyscy zainteresowani programem Kasa Wraca mogą na stronie internetowej Link4 śledzić wysokość nagród, które codziennie są generowane przez telematycznych kierowców. To nowość, która pozwala obserwować realnie płynące korzyści z udziału w programie. Dotychczas użytkownicy promocji zgromadzili ponad 380 tys. zł nagród, a rekordzista wygenerował na swoim profilu 1185 zł – to równowartość ok. 240 litrów benzyny. W sumie, telematycy pokonali z Link4 już 22 mln km, czyli tyle, ile potrzeba, by 57 razy odbyć podróż z Ziemi na Księżyc.

Dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki aktywnej współpracy Link4 z użytkownikami programu.

Nowe technologie mają sens, jeśli spełniają oczekiwania ich odbiorców. Dlatego od początku założyliśmy, że musimy pozostać otwarci na opinie klientów o programie i wsłuchiwać się w ich sugestie. Dzięki temu mamy dziś produkt dobrze dopasowany do jego użytkowników i który odpowiada na ich potrzeby – dodaje Agnieszka Wrońska. – Wkrótce będziemy chcieli też pokazać tych, którzy dzięki udziałowi w programowi Kasa Wraca otrzymali od LINK4 najwyższe premie. To bardzo ważne, by pokazać innym kierowcom, że akcja Kasa Wraca i związane z nią zwroty części składki na ubezpieczenie mogą dotyczyć naprawdę każdego. Wystarczy pobrać aplikację i używać jej w czasie jazdy. – podsumowuje Patrycja Kotecka.

I to właśnie ze względu na opinie klientów na początku kwietnia 2018 roku zmianie uległy warunki promocji, które teraz są bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Doprecyzowany został m.in. podział udziału wartości nagrody wynikający z kategorii „Płynna” i „Przepisowa” jazda (50 proc.) oraz kategorii „Profil Klienta” (50 proc.). Nowy algorytm płynniej także przechodzi pomiędzy profilami kierowców.

Link4 Kasa Wraca został doceniony także przez ekspertów. Jury konkursu „Gazety Bankowej”, podczas uroczystej gali 11 kwietnia 2018 roku, wyróżniło program w 16. edycji konkursu „Lider 2017” w kategorii „Bankowość i Inne instytucje finansowe”. To kolejna nagroda po tytule „Lidera 2016”, który został przyznany Link4 za telematyczne rozwiązanie rok wcześniej.