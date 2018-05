Kraje UE chcą lepszej ochrony granic

Dziewięć państw strefy Schengen, których granica jest zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej, w tym Polska, wystąpi wspólnie do Komisji Europejskiej o zwiększenie finansowania ochrony granic i stworzenia wspólnych standardów tej ochrony.

Ustaliliśmy, że wspólnie zwrócimy się do Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia wspólnych standardów monitorowania granic Unii Europejskiej, będziemy informowali o powstających zagrożeniach w procesie kontroli przyjazdu do Unii i wyjazdów z niej, będziemy też dążyli do stworzenia jak najlepszych warunków ochrony granic - napisał litewski minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiunas.