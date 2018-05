Przesłuchanie Zuckerberga będzie jak Eurowizja

Pięć z ośmiu frakcji politycznych reprezentujących większość europosłów w Parlamencie Europejskim domaga się, by zaplanowane za zamkniętymi drzwiami spotkanie z szefem Facebooka Markiem Zuckerbergiem było transmitowane w internecie.

Prezes Facebooka ma we wtorek późnym popołudniem odpowiadać w Brukseli na pytania podczas posiedzenia konferencji przewodniczących europarlamentu w sprawie nieuprawnionego wykorzystania danych 87 mln użytkowników portalu przez spółkę Cambridge Analytica.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zmuszony przez pięć z ośmiu grup politycznych reprezentujących większość europosłów do otwarcia spotkania z Zuckerbergiem przez transmitowanie w internecie wysłuchania - napisał w piątek na Twitterze przewodniczący frakcji liberalnej w PE Guy Verhofstadt.

Polityk ten, a także inni szefowie frakcji zapowiadali, że nie przyjdą na spotkanie, jeśli nie odbędzie się ono publicznie.

Ludzie zasługują na to, by wiedzieć, jak Facebook wykorzystuje ich Dane. Wzywamy przewodniczącego Tajaniego do zapewnienia przejrzystości przez transmitowanie spotkania - oświadczył w środę szef frakcji socjalistów (S&D) Udo Bullmann.