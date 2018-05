Większa pensja to nie wszystko

Dobra atmosfera, perspektywy rozwoju i szansa na utrzymanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym - to najważniejsze czynniki, na które zwracają uwagę kandydaci szukając nowego miejsca pracy. Choć nadal wysoko cenione są dodatkowe pozapłacowe benefity, to dla pracowników coraz większe znaczenie ma także zaangażowanie firmy w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - wynika z badania Confidence Index realizowanego cyklicznie przez firmę rekrutacyjną Michael Page.

Znalezienie i utrzymanie dobrego pracownika staje się coraz większym wyzwaniem dla firm. Zaoferowanie wyższej pensji może już nie wystarczyć, aby przyciągnąć do przedsiębiorstwa największe talenty. Jak pokazuje badanie Confidence Index przeprowadzone w I kwartale 2018 r., perspektywa lepszych zarobków skłania do zmiany miejsca zatrudnienia tylko 43 proc. ankietowanych. Na czym w takim razie powinni skupić się pracodawcy, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy?

Przyjazny klimat i perspektywy rozwoju

Jak wynika z badania Michael Page, dobra atmosfera w pracy jest czynnikiem, który najbardziej przyciąga kandydatów do danej firmy. Aż 96,7 proc. pracowników uznało relacje z przełożonym i współpracownikami za bardzo istotny aspekt życia zawodowego. Drugim powodem mogącym najczęściej wpływać na decyzję o wyborze tego, a nie innego pracodawcy, jest dostęp do profesjonalnych szkoleń. Zwraca na nie uwagę aż 94 proc. respondentów.

Polacy są ambitni i zależy im na nabywaniu nowych kompetencji. Jako potencjalny powód zmiany pracy, wysoki odsetek rodaków wskazał na potrzebę rozwoju swoich umiejętności. Chęć uczenia się jest większa wśród młodszych pracowników (75,2 proc.) i maleje w starszych grupach wiekowych. Skorelowane jest to zapewne z tym, iż młodsi kandydaci chcą zdobyć jak największe doświadczenie zawodowe, które pozwoli im osiągnąć lepszą pozycję na rynku – mówi Piotr Dziedzic, dyrektor w Michael Page i członek zarządu Polskiego Forum HR.

W poszukiwaniu równowagi

Polacy duże znaczenie przykładają także do zachowania równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Niemal 9 na 10 respondentów (89,8 proc.) przyznało, że w miejscu pracy ważne jest dla nich utrzymanie tzw. work-life balance.

Jednym z elementów poprawy równowagi między życiem prywatnym i zawodowym może być np. wprowadzenie elastycznych godzin pracy. Jak pokazuje badanie Michael Page, takie rozwiązanie jest istotne dla 62 proc. Polaków. W utrzymaniu work-life balance pomóc może również umożliwienie pracownikom częściowej pracy zdalnej, która wg badania, jest ważna dla ponad połowy (50,2 proc.) respondentów – dodaje Piotr Dziedzic.

Dodatkowe benefity w cenie

Oferowanie przez firmy podstawowych benefitów pozapłacowych jest już powszechną praktyką. Pakiet prywatnej opieki zdrowotnej to atrakcyjny dodatek dla ponad 85 proc. respondentów. Natomiast ponad 70 proc. ankietowanych przyznało, że do nowego miejsca pracy mogłoby ich przyciągnąć dodatkowe ubezpieczenie na życie. Dla kandydatów atrakcyjne są także karty sportowe (52,9 proc.). Co ciekawe, pracownicy nadal doceniają posiadanie podstawowych narzędzi służbowych. Dla 65 proc. badanych duże znaczenie ma dysponowanie służbowym laptopem czy telefonem, a dla 49,2 proc. ważny jest także dostęp do samochodu służbowego.

Odpowiedzialne podejście

Polscy pracownicy od swoich pracodawców wymagają coraz więcej. Najbardziej atrakcyjne firmy to takie, które nie tylko spełniają oczekiwania kandydatów, ale także pozytywnie wpływają na otoczenie. Już ponad 66 proc. ankietowanych przyznało, że zwraca uwagę na przestrzeganie przez firmę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jednocześnie, co trzeci badany (33 proc.), jako powód potencjalnej zmiany pracodawcy wskazał potrzebę pracy w bardziej etycznym przedsiębiorstwie.