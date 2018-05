Promocja Polski w największych portach świata

20 maja 2018 r. „Dar Młodzieży” wyruszy w rejs dookoła świata dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Należy wykorzystać dobry czas dla gospodarki morskiej, z jakim mamy obecnie do czynienia - powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Minister uczestniczył w sobotniej ceremonii powitania uczestników Rejsu Niepodległości w Gdyni.

Sobotnia ceremonia powitania uczestników rejsu miała miejsce na wydziale nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni. Jak zaznaczył Gróbarczyk, obecny rejs jest nie tylko wydarzeniem mającym na celu uświetnienie stulecia niepodległości Polski, ale też nawiązaniem do wyprawy z 1934 roku, kiedy w podobny rejs dookoła świata wypłynął „Dar Pomorza”.

Jak wskazał minister, rejs „Daru Młodzieży” ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale i dyplomatyczne.

Jak zaznaczył minister, Rejs Niepodległości pozwolić ma na stworzenie ponadnarodowego sojuszu na rzecz gospodarki morskiej.

Mamy dzięki rejsowi doskonałą okazję ku temu, by w państwach całego świata przyjmować na +Darze+, a więc na polskiej ziemi, tamtejszych ministrów - co tym samym bardzo podnosi rangę zarówno rejsu, jak i tych spotkań - mówił.

Polska zawsze była zwrócona w kierunku morza, choć czasem pojawiały się złe wiatry, burze hamowały ten zwrot. Mam jednak nadzieję, że mamy to za sobą, wracamy do chlubnych tradycji - powiedział Gróbarczyk, nawiązując do działalności swojego resortu.