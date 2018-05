Tłumy odwiedzających, wśród nich premier Mateusz Morawiecki, wypełniły w sobotę 35 tys. metrów kw., jakie zajmują na PGE Stadionie Narodowym odbywające się tam 9. Warszawskie Targi Książki. Jedna z dłuższych kolejek po autograf ustawiła się do goszczącego na targach tureckiego noblisty Orhana Pamuka.

„Za murami Pawiaka” Leona Wanata to książka, jaką wymienił premier Mateusz Morawiecki zapytany o swoją ostatnią lekturę. Podczas kilkudziesięciominutowego pobytu na Targach szef rządu odwiedził kilkanaście stoisk, m.in. podziwiał ekskluzywne, kolekcjonerskie wydanie „O obrotach ciał niebieskich” Mikołaja Kopernika. Kilka chwil premier Morawiecki spędził na stoisku Gościa Specjalnego Targów, czyli Francji; zapoznał się także z ofertą wydawców z Rosji. Premier zatrzymał się także przy stoisku Biblioteki Narodowej. Szef rządu opuszczał PGE Narodowy z naręczem książek.

Jednym z najbardziej popularnych pisarzy literatury sensacyjnej ostatnich kilku lat jest Vincent V. Severski. Pod tym pseudonimem artystycznym kryje się były oficer polskiego wywiadu, odznaczony przez prezydentów Polski i USA. W rozmowie z Grzegorzem Kalinowskim przeprowadzonej w sobotę na targach Severski przedstawił kulisy pracy w polskim wywiadzie oraz wpływ swojego bogatego doświadczenia na sztukę pisarską.

Istnieje pewien schemat budowania historii, którego trzeba przestrzegać. Zawsze musi być jakiś biały kapelusz niczym z westernu, który chce naprawiać świat. A przeciwko niemu występują źli politycy, którzy walczą o stołki. Młodzi bohaterowie walczący o dobro w zestawieniu z politykami zawsze dobrze wychodzą - powiedział Severski.

Były oficer wywiadu przyznał jednak, że rzeczywistość wywiadowcza rzadko jednak może zostać przedstawiona w tego typu biało-czarnych barwach.

W wywiadzie rzadko mówimy o jakiś wrogach. To od razu definiuje ludzi i ustawia ich w pewnej pozycji. Wrogiem jest terror islamski. W większości przypadków imperatywem każdego szpiega jest poszukiwanie, gdzie znajduje się prawda. My musimy działać w cieniu - podkreślił.

Severski zakończył konkluzją, że szpiegostwo to nie jest zawód, a raczej styl życia. Pozwala jednak zdobyć przyjaźnie na życie, podobnie jak profesja pisarza.

Instytut Książki przypomina na targach o prowadzonej od kilku miesięcy akcji promującej czytelnictwo, w ramach której do młodych rodziców i ich dzieci trafia startbookowy pakiet. Składa się na niego książka „Pierwsze wiersze dla” z ilustracjami Ewy Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka, zawierająca wybór najpiękniejszych wierszy dla dzieci (m.in. Tuwim, Brzechwa, Papuzińska), poradnik dla rodziców oraz broszura edukacyjna „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Przedstawiciele Instytutu Książki przyznają, że „Pierwsza wiersze dla” mają spodobać się zarówno rodzicom, jak i dzieciom, bo w wyrabianiu nawyków czytelniczych to oni właśnie są najważniejsi. Do połowy maja IK rozdał już 100 tys. książek. W kolejnych latach projektem objęte zostaną następne grupy wiekowe.

W tym roku została reaktywowana dawna wersja Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR w rozszerzonej formie, w odróżnieniu od ostatnich lat, gdy przyznawano ją tylko w jednej kategorii. Jury Nagrody, któremu przewodniczył prof. Jerzy Fogler, oprócz Nagrody dla Twórcy, którą w tym roku otrzymała Małgorzata Szejnert, przywróciło cztery tradycyjnie kategorie.

W kategorii „wydawca” nagrodę odebrał Wiesław Uchański, prezes wydawnictwa Iskry, za „ponad 30 lat trafnych wyborów, za dbałość o styl i poziom edytorski, za nieuleganie przemijającym modom rynku”. W kategorii „wydarzenie sezonu” Ikara otrzymało Wydawnictwo Dwie Siostry „za wielki międzynarodowy sukces - Bologna Prize for the Children`s Publisher of the Year”, którą wydawnictwo odebrało w tym roku, w kwietniu na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii.

W kategorii bibliotekarskiej nagrodzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie „za uznanie i entuzjazm w opiniach jej użytkowników”. W kategorii „Popularyzator/popularyzacja czytelnictwa”, która nosi imię zmarłego przed dwoma laty Tadeusza Górnego, jednego z twórców Ikara, jego wieloletniego lidera i głównego organizatora, nagrody zostały przyznane ex aequo - dziennikarzowi Michałowi Nogasiowi, poprzednio z Radiowej Trójki, a obecnie związanemu z „Gazetą Wyborczą” - „za przekonywującą publicystykę o literaturze i książce w radiu i prasie” oraz Janowi Rodzeniowi, który od 1987 roku prowadzi warszawski Klub Księgarza „za stworzenie i utrzymanie Klubu jako magicznego miejsca w Warszawie”.

Nowością na tegorocznych targach jest projekt zatytułowany Meet Point, który odbywa się na płycie głównej stadionu, gdzie rozłożono specjalną scenę. Zamysłem organizatorów jest przyciągnięcie jak największej ilości młodych ludzi, którzy pochłonięci są życiem i wydarzeniami z sieci. W programie przewidziano spotkania z czołowymi gwiazdami polskiego YouTube oraz e-sportu. Już w sobotę wydarzenie przyciągnęło na targi książki wielu młodych ludzi.

