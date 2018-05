Nie zrezygnujemy z węgla

Polska ma największe zasoby węgla w Europie i nie ma powodu, aby miała rezygnować z ich wykorzystania - mówił w sobotę TV Trwam prezydent Andrzej Duda. Według niego należy inwestować w ekologiczne technologie wykorzystania węgla.

Musimy pamiętać, że jesteśmy krajem, który ma największe zasoby węgla w Europie i nie widzę żadnego powodu, żebyśmy musieli z tego surowca, który zabezpiecza naszą suwerenność energetyczną(…) rezygnować. Zainwestujmy w ekologiczne technologie wykorzystania węgla takie, które jednocześnie chronią klimat - mówił w sobotę w TV Trwam prezydent Andrzej Duda, pytany o szczyt klimatyczny COP24, który ma odbyć się w grudniu w Polsce.

Prezydent dodał, że liczył, iż szczyt poprowadzi prof. Jan Szyszko(od listopada 2015 do stycznia 2018 minister środowiska - PAP)

Muszę powiedzieć, że zdziwiła mnie ta zmiana, bo prof. Jan Szyszko jest absolutnie ekspertem w sprawie ochrony klimatu i doskonale nadawał się do tej roli żeby(…) przeprowadzić COP24. Mówiąc szczerze liczyłem na to, że pan profesor będzie to (szczyt COP24) prowadził. Jako prezydent też mam w tym swój udział chociażby, dlatego, że zapraszałem przywódców z całego świata na tę konferencję i wielu potwierdziło swój udział - zauważył.

Szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Konferencje Stron (Conferences of the Parties - COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce, wyznaczając światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Przewodniczącym szczytu klimatycznego w Katowicach ma być wiceminister energii Michał Kurtyka. Miał on zostać zaakceptowany przez Sekretariat Konwencji Klimatycznej ONZ i Grupę Wschodnioeuropejską Narodów Zjednoczonych.

Od 27 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów, które stanowi, że pełnomocnik ds. prezydencji COP 24 będzie jednocześnie polskim kandydatem na przewodniczącego (prezydenta) szczytu w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki na pełnomocnika ds. prezydencji powołał wiceministra energii Michała Kurtykę. (PAP)