Mieszkanie plus w Białej Podlaskiej do odbioru

26 maja zaplanowano w Białej Podlaskiej symboliczne przekazanie kluczy do mieszkań wybudowanych w ramach Mieszkania plus - powiedział rzecznik prasowy prezydenta Białej Podlaskiej Radosław Plandowski. W mieście w ramach rządowego programu wybudowano 186 mieszkań.

O g. 11 w Białej Podlaskiej przy ul. Jana II Kazimierza odbędzie się symboliczne przekazanie kluczy do mieszkań rodzinom - poinformował Plandowski.

Jak dodał rzecznik, „w ramach rodzinnego festynu przewidziano atrakcje dla całych rodzin, m.in. występy wokalne i taneczne młodzieżowych grup z Bialskiego Centrum Kultury”.

Odbiory techniczne mieszkań w Białej Podlaskiej rozpoczęły się po 15 maja. Wszystkie rodziny powinny wprowadzić się do lokali Mieszkania plus w Białej Podlaskiej na przełomie maja i czerwca.

Domy w Białej Podlaskiej będą przekazywane lokatorom w standardzie deweloperskim.

Wśród zainteresowanych przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że każda z rodzin chce mieszkanie urządzić inaczej - powiedziała prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Bernadeta Puczka. Lokatorzy wybierali formę wynajmu mieszkania z opcją dojścia do własności. Przyszli mieszkańcy chcą wykończyć mieszkania +pod siebie+ - dodała.

Jak powiedziała prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej, rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji.

Mogą przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na urządzenie domów - dodała.

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami wyniesie ok. 900 zł.

Jak informował w czerwcu ub. roku prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy metra kwadratowego wyniesie tutaj 1860 zł netto. Dodał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które „zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy”.

Zainteresowanie domami budowanymi w ramach Mieszkania plus w Białej Podlaskiej jest tak duże, że samorząd planuje budowę kolejnych domów.

Mieszkanie w Białej Podlaskiej to kolejne lokale w ramach Mieszkania plus przekazane najemcom. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań w Jarocinie pod koniec kwietnia. Zamieszkali oni w 96 lokalach w Siedleminie, przy ul. Głównej.

W Jarocinie inwestycje w ramach rządowego programu są realizowane jeszcze w dwóch miejscach, przy ul. Siedlemińskiej (120 mieszkań) i ul. Leszczyce (42 mieszkania). Lokale przy ul. Leszczyce mają być oddane najemcom pod koniec czerwca br.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem rządowego programu Mieszkania plus są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 3 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

(PAP)