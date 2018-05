Planeta Energii zaprasza do wspólnej przygody

Ruszyła ósma edycja Planety Energii. Edukacyjny program Grupy Energa przeszedł gruntowne zmiany, aby jak najlepiej wykorzystać nowoczesne technologie i dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Jednocześnie zdobycie nagród nigdy nie było tak proste.

„Planeta Energii” to autorski, ogólnopolski program edukacyjny Grupy Energa, którego celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej oraz odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z prądu. Realizowany od 2010 roku w formie konkursu projekt do tej pory kierowany był do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Główną nagrodą za realizację zadań konkursowych była wizyta miasteczka Planeta Energii w 10 zwycięskich miastach. Ósma edycja wprowadza jednak znaczące zmiany w dotychczasowej formule. Planeta Energii zmienia się dla Was!

Organizatorzy programu chcą dotrzeć do młodych ludzi z medium, które będzie dostępne dla wszystkich i poszerzy grono odbiorców nie tylko o nauczycieli, ale także o dzieci i rodziców, którzy szukają wartościowych treści edukacyjnych. Wędrowne miasteczko nie spełniało tych celów. Nie mogło jeździć przez cały rok ani dotrzeć do wszystkich. Teraz może być w każdym domu, dzięki wykorzystaniu internetowej platformy edukacyjnej, pełnej atrakcji dostosowanych zarówno do młodego odbiorcy, jak i potrzeb nauczycieli.

Wykorzystanie platformy edukacyjnej to odpowiedź na wyzwania stające przed współczesną edukacją. Multimedia, interaktywność, natychmiastowy dostęp do informacji to naturalne środowisko uczniów, zatem przekazywanie wiedzy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza w takim temacie, jakim jest energia elektryczna, pozwoli dzieciom przybliżyć i zrozumieć to, co trudno jest wyjaśnić przy zastosowaniu tradycyjnych technik – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Grupy Energa.

Nad wszystkimi zmianami i programem niezmiennie czuwa ambasador Planety, dr Tomasz Rożek.

Czym jest nowa Planeta Energii?

Dla dzieci ósma edycja projektu to multimedialne przeżycie i okazja, żeby wziąć udział w misji ratowania Planety Energii oraz pomóc jej mieszkańcom odnaleźć baterie wiedzy zagubione w krainach Planety. Przy okazji dowiedzieć się też mogą więcej o tym, czym jest i skąd bierze się prąd oraz jakie są źródła energii. Poznają też zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania się w pobliżu obiektów energetycznych. Uczą się także, jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska korzystać z energii elektrycznej.

Planeta Energii postawiła też sobie za cel wsparcie rodziców, którzy chcą aktywnie angażować się w kształcenie swoich dzieci. Wiarygodne, interesujące i rzetelne merytorycznie materiały pozwolą ciekawie spędzić wspólny czas, uczyć się poprzez zabawę i zdobyć wiedzę na temat prądu elektrycznego.

Z kolei dla nauczyciela platforma Planety Energii to źródło gotowych materiałów multimedialnych, scenariuszy lekcji i kart pracy, dzięki którym każda lekcja będzie dla uczniów porywającą przygodą!

Czekają atrakcyjne nagrody!

Tegorocznej edycji towarzyszy też konkurs o tematyce bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych, która jest też tematem przewodnim jednej z krain Planety Energii. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy zarejestrują się na www.PlanetaEnergii.pl i w terminie do 28 maja 2018 roku prześlą sprawozdanie z przeprowadzenia działania dodatkowego własnego pomysłu, związanego z tematem bezpiecznego korzystania z prądu. Sprawozdanie zawierać musi dokumentację zdjęciową, filmową bądź zrealizowane prace lub projekty.

Czekamy na prace w dowolnej formie: plastycznej, muzycznej lub krótkich filmów na temat bezpiecznego korzystania z prądu. Chcemy zaangażować nauczycieli i całe klasy, ale przesyłane nam prace mają być proste i ciekawe, a niekoniecznie czasochłonne – mówi Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa.

Komisja konkursowa z udziałem dr. Tomasza Rożka wyłoni trzy najlepsze prace. Zwycięzcy otrzymają czek na 10 tys. zł na cel edukacyjny wynikający z potrzeb zwycięskiej klasy. Każdy uczeń otrzyma też zestawy klocków edukacyjnych o wartości do 250 zł. Z kolei na dziesięć wyróżnionych prac czekać będzie czek na 2 tys. zł na cele edukacyjne i książka edukacyjna z autografem naszego ambasadora dla każdego ucznia.

100 pierwszych nauczycieli, którzy zarejestrują się na Planecie Energii i zgłoszą swoją klasę do udziału w konkursie, otrzyma zestaw gadżetów.

W obecnej edycji Planety Energii kładziemy szczególny nacisk na edukację w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego korzystania z energii elektrycznej. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby uchronić, szczególnie najmłodszych, przed niebezpieczeństwami płynącymi z nieostrożnego używania prądu i urządzeń elektrycznych, dlatego też mamy nadzieję, iż nasze materiały pomogą Państwu przybliżyć dzieciom i wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane z profilaktyką bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej – mówi dr Tomasz Rożek, ambasador Planety Energii.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 28 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2018 roku. Uznanie jury zdobędą pedagodzy i uczniowie, których pomysł okaże się najbardziej ciekawy, angażujący i kreatywny.