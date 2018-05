GUS: Rośnie liczba mieszkań oddanych do użytku

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu br. wzrosła o 16,7 proc. rok do roku do 13 187, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 14 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Od początku roku liczba ta wyniosła 58 095, czyli więcej o 12,2 proc. rok do roku.

Deweloperzy w kwietniu 2018 r. oddali do użytkowania 7 816 mieszkań, co oznacza wzrost o 28,2 proc. rok do roku. W okresie 4 miesięcy 2018 r. liczba ta wyniosła 32 714 (+15,9 proc. rok do roku), podał również GUS.

