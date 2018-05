PLL LOT będzie zatrudniać kadetów ze Szkoły Orląt

Ułatwienie zatrudnienia cywilnych absolwentów „Szkoły Orląt” w Dęblinie w PLL LOT, prace nad tworzeniem nowych form studiów, wymianę doświadczeń teoretycznych i praktycznych - zakłada porozumienie zawarte między lotniczą uczelnią a LOT-em

Porozumienie podpisali w Dęblinie (Lubelskie) komendant-rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zwanej „Szkołą Orląt”, gen. Piotr Krawczyk i prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Gen. Krawczyk zaznaczył, że dęblińska uczelnia oprócz pilotów i specjalistów dla Sił Powietrznych i armii, kształci też personel na potrzeby lotnictwa cywilnego oraz gospodarki. Współpraca szkoły z LOT-em będzie korzystna dla obu partnerów - podkreślił.

Milczarski powiedział, że LOT, który szybko się rozwija, potrzebuje nowych kadr i liczy na zatrudnienie absolwentów dęblińskiej „Szkoły Orląt”.

Uwspólniając pewne zagadnienia dotyczące zakresu szkolenia, będziemy w stanie ułatwić osobom, które będą kończyć studia cywilne w +Szkole Orląt+ bezproblemowe, płynne wejście w struktury LOT-u - zapowiedział Milczarski.

Do końca 2019 r. potrzebujemy zatrudnić ponad 300 pilotów. Jako LOT będziemy starali się bardzo zaangażować w to, żeby w ośrodkach szkolenia w Polsce, mogło być realizowane szkolenie, które spełnia nasze oczekiwania. Wybór +Szkoły Orląt+ jest oczywisty - nam zależy, żeby możliwie jak najwięcej osób ze Szkoły Orląt w Dęblinie trafiało do nas - dodał.