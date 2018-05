SKM-ka kupiła nowe "Elfy"

Szybka Kolej Miejska w Warszawie podpisała umowę na zakup 21 nowych pociągów. Dzięki nowej generacji składów typu „Elf” z bydgoskie Pesy, pociągi będą dłuższe, otwarte zostaną ponadto nowe połączenia - poinformował SKM w poniedziałkowym komunikacie

Jak poinformował warszawski urząd miasta, to największy zakup w historii SKM. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie kolejnych aglomeracyjnych połączeń, m.in. do Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego. Nowe składy będą pierwszymi w SKM z bezpłatnym dostępem do internetu dla pasażerów.

Zgodnie z zamówieniem do Warszawy w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, trafi 13 pociągów - 8 pięcioczłonowych i 5 czteroczłonowych. Zamówienie obejmuje także dostawę symulatora jazdy, przeszkolenie pracowników oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw przez okres piętnastu lat. Natomiast do końca 2023 roku, stołeczny przewoźnik otrzyma pozostałe 8 pociągów - 7 pięcioczłonowych i 1 czteroczłonowy.

Wartość zamówienia podstawowego to 310,5 mln zł netto.

Szybka Kolej Miejska uzyskała w tym roku dofinansowanie unijne do zakupu taboru i modernizacji zaplecza w wysokości 202,7 mln zł.

Pociągi warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej przewożą ponad 23 mln pasażerów rocznie. Od 2007 roku miasto zakupiło dla spółki 28 pociągów za kwotę ponad 474 mln złotych.

SzSz (PAP)