PKO BP uruchomił nabór do programu fintechowego

PKO Bank Polski uruchomił nabór do autorskiego programu akceleracyjnego „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, podała instytucja

‘Let’s Fintech with PKO Bank Polski!’ to autorski program akceleracyjny skierowany do start-upów oferujących nowatorskie podejście do tradycyjnych rozwiązań finansowych. Bank poszukuje również młodych firm, chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce - czytamy w komunikacie.

Firmy biorące udział w programie otrzymają wsparcie w postaci zaplecza technologicznego i wiedzy, a także wsparcie banku w procesie skalowania ich biznesu.

Na początku 2017 roku, jako pierwsza polska instytucja finansowa, zainwestowaliśmy w start-up fintechowy, a w marcu 2018 roku, dzięki współpracy ze start-upem Coinfim, jako pierwsi mogliśmy ogłosić gotowość do wdrożenia technologii blockchain. Współpracujące z nami start-upy zyskują nie tylko możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów oraz zapleczu technologicznemu w postaci środowiska IT, chmury oraz naszych oddziałów laboratoryjnych, ale mogą także liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na innowacje - powiedział dyrektor Biura Innowacji w PKO BP Grzegorz Pawlicki, cytowany w komunikacie.

W ramach programu „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” bank poszukuje rozwiązań z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia zarówno pilotaży wewnętrznych, jak i produkcyjnych oraz startupów chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce. Model współpracy banku ze startupami opiera się o cztery elementy- implementacja, pilotaż rozwiązania, wsparcie rozwoju i inwestycję kapitałową.

Uczestnicy ‘Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” otrzymają jako pierwsi dostęp do portalu deweloperskiego banku, który umożliwia zapoznania się z dokumentacją API, przykładami jego użycia oraz możliwość testowania usług przed ich wykorzystaniem w tworzonych aplikacjach. Celem banku jest stworzenie społeczności fintechów, współpracujących z bankiem przy rozwoju otwartych usług. Wierzymy w to, że najlepsze pomysły powstają wtedy, kiedy bank wsłucha się w potrzeby deweloperów. Chcemy więc, aby nasza platforma ewoluowała zgodnie z sugestiami ze strony jej odbiorców - wskazał Jakub Kachlicki, dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej.

Docelowo, działania te w połączeniu ze strukturą technologiczną opartą o model „sandbox” (tzw. piaskownicy) mają umożliwić start-upom eksperymentowanie oraz wypracowywanie nowych rozwiązań rynkowych z korzyścią dla siebie i konsumentów. Przygotowane przez bank środowisko to rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne łączenie niezależnych technologii, dając prawie nieograniczone możliwości rozwoju przy jednoczesnym braku zbędnych ograniczeń w kreacji.

Naszym celem jest szerokie wykorzystanie możliwości, jakie daje to narzędzie. Poprzez wystawianie naszych własnych API, jak również konsumowanie API partnerów zewnętrznych, chcemy tworzyć nowe produkty i usługi dla naszych klientów. Dotyczy to wszystkich segmentów – klienta detalicznego, MŚP oraz klientów korporacyjnych. Platforma API pozwoli również usprawniać wewnętrzne procesy banku oraz realizować strategię Open Banking - dodał Piotr Helbich, dyrektor Biura Kart i Płatności.

PKO Bank Polski jako organizacja otwarta na innowacje posiada infrastrukturę techniczną przystosowaną do rozwoju nowatorskich projektów. Start-upy uczestniczące w akceleracji „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” mają do dyspozycji sześć oddziałów laboratoryjnych, które pomogą w testowaniu nowych rozwiązań , infrastrukturę IT dopasowaną do swoich potrzeb, czy dostęp do grupy mentorów, którzy pomogą wypracować najlepszy model biznesu dla oferowanego przez firmę rozwiązania.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

SzSz(ISBnews)