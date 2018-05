Anglicy "dokręcają śrubę" Rosjanom na Wyspach

Regulator brytyjskiego rynku mediów Ofcom zapowiedział w poniedziałek rozpoczęcie śledztwa dotyczącego kolejnych trzech przypadków naruszenia standardów dziennikarskich przez rosyjską telewizję RT (dawniej Russia Today)

Rzecznik Ofcomu powiedział w rozmowie z „Guardianem”, że w przeszłości RT miało „akceptowalną” liczbę przypadków naruszenia standardów, ale od czasu marcowej próby zabójstwa byłego pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala rozpoczęto bliższe monitorowanie działalności stacji i odkryto szereg przypadków wymagających dokładniejszej analizy.

Z kolei służby prasowe RT zapowiedziały, że „będą współpracowały z regulatorem w ramach istniejących procedur”.

Ofcom zakwestionował m.in. dyskusję w programie publicystycznym „CrossTalk” na temat wojny w Syrii, w którym sugerowano, że Stany Zjednoczone chcą „prowadzić wojnę dla wojny” i liczą na doprowadzenie do „rozbiorów” kraju, a także dwa materiały informacyjne dotyczące, osobno, ukraińskiego rządu oraz działalności aktywistów sprzyjających procedurze wydobywania gazu za pomocą tzw. frackingu (szczelinowania) na terenie Wielkiej Brytanii.

Wraz z trzema śledztwami zapowiedzianymi w poniedziałek łącznie prowadzone jest jedenaście postępowań przeciwko rosyjskiej stacji.

Ofcom mógłby w skrajnym przypadku pozbawić RT licencji i prawa do nadawania w Wielkiej Brytanii za pomocą telewizji cyfrowej oraz ograniczyć dostęp do niej w ramach telewizji satelitarnej i kablowej. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, bo zapewne wywołałby wrogą reakcję w Moskwie, gdzie funkcjonuje rosyjska sekcja brytyjskiego BBC.

Według „Press Gazette”, średnia oglądalność RT w Wielkiej Brytanii wynosi zaledwie kilka tysięcy osób. W ostatnich miesiącach brytyjski rząd apelował do posłów i polityków o to, by nie przyjmowali zaproszeń do dyskusji na antenie tej telewizji, oskarżając ją o szerzenie propagandy sprzyjającej rosyjskiemu rządowi.