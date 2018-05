Spadła liczba nielegalnych przybyszów do UE

W kwietniu liczba nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się do UE poprzez 3 główne szlaki migracyjne, spadła o jedną trzecią w porównaniu z kwietniem ub.r. Wzrosła liczba migrantów, którzy przedostawali się do UE przez lądową granicę z Turcją - podał Frontex.

Z najnowszych danych unijnej agencji wynika, że w kwietniu zarejestrowano 10,5 tys. nielegalnych przekroczeń granicy przez migrantów. To o jedną trzecią mniej, niż w kwietniu 2017 r.

W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2018 r. liczba ta spadła o 44 proc. (do 29,7 tys.) w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku, głównie z powodu spadku liczby migrantów próbujących dostać się do Europy przez centralny szlak śródziemnomorski. W ubiegłym miesiącu liczba migrantów, którzy przedostali się nim z Afryki do Włoch, spadła o 78 proc. (do 2,8 tys.) w porównaniu z kwietniem 2017 roku.

Całkowita liczba migrantów na centralnym szlaku śródziemnomorskim wyniosła w ciągu czterech miesięcy tego roku 9,4 tys. To o trzy czwarte mniej, niż przed rokiem. Tą drogą do Europy przedostawali się głównie Tunezyjczycy i Erytrejczycy.

Rośnie natomiast liczba migrantów, którzy przekraczają wschodnią część Morza Śródziemnego, by dostać się do UE.

W ubiegłym miesiącu przez tak zwany wschodni szlak śródziemnomorski przedostało się 6,7 tys. migrantów, o dwie trzecie więcej, niż w poprzednim miesiącu. W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku ponad 14,9 tys. migrantów dostało się tą drogą do UE, o 92 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Było to spowodowane głównie wzrostem nielegalnych przekroczeń na granicy lądowej z Turcją. W kwietniu liczba migrantów, którzy dotarli do UE z terytorium Turcji, przekroczyła liczbę wykrytych migrantów, którzy przedostali się na greckie wyspy na Morzu Egejskim. Migranci tym szlakiem przybywają do UE gównie z Syrii i Iraku.

Na trzecim szlaku migracyjnym do UE - tzw. śródziemnomorskim zachodnim - liczba nielegalnych imigrantów, którzy dotarli do Hiszpanii, wynosiła prawie 1,1 tys., czyli o jedną czwartą więcej niż w kwietniu 2017 r. W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. tą trasą do południowych wybrzeży Europy dotarło około 4,6 tys. osób. Obywatele Maroka stanowili największą liczbę. Tuż za nimi byli obywatele Gwinei i Mali.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) pomaga państwom UE i państwom stowarzyszonym w ramach strefy Schengen w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi.

PAP, MS