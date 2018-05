Bruksela zniechęca Serbię do UE

Ponieważ Bruksela żąda od kandydującej do UE Serbii pojednania z Kosowem, Belgrad rozważa zmianę kursu politycznego - pisze dpa, omawiając wypowiedź serbskiego ministra obrony Aleksandara Vulina. UE stawia Belgradowi - wg Vulina - warunki nie do spełnienia.

Jeśli dla Unii Europejskiej kluczowym punktem jest rozwiązanie problemu Kosowa - problemu, w którego powstaniu UE aktywnie uczestniczyła - to czas, żebyśmy się zastanowili nad zmianą priorytetów naszej polityki zagranicznej - powiedział Vulin cytowany przez serbskie media. - Unia stawiająca warunki, o których wie, że nie zostaną spełnione, to Unia, która szuka usprawiedliwienia dla tego, że my nie możemy zostać jej państwem członkowskim. Powinno się to przyjąć do wiadomości i pójść własną drogą - oświadczył minister.

Dpa odnotowuje, że Komisja Europejska mówiła o perspektywie wstąpienia Serbii i Kosowa do UE do 2025 roku. Ten termin unieważnili jednak na niedawnym szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Sofii prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Macron powtórzył swą tezę, że nowych członków nie można przyjmować, dopóki nie zostanie przeprowadzona głęboka reforma dzisiejszej UE. Merkel odmawiała podania konkretnego terminu, wskazując, że sześć krajów bałkańskich aspirujących do członkostwa w UE (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Albania, Macedonia i Czarnogóra) musi najpierw przeprowadzić reformy idące w kierunku państwa prawa.

Unia Europejska jako ważny warunek członkostwa Serbii stawia normalizację stosunków z zamieszkanym niemal wyłącznie przez etnicznych Albańczyków Kosowem, dawną serbską prowincją, która w 2008 roku jednostronnie ogłosiła niepodległość. Belgrad nie uznaje niepodległości Kosowa. Wielu Serbów nadal traktuje tę dawną serbską prowincję jako kolebkę ich prawosławnej wiary i cywilizacji.

PAP, MS