Rośnie konsumpcja paliw

Konsumpcja trzech głównych paliw ciekłych (benzyny silnikowe, olej napędowy, LPG) w Polsce wzrosła o 5 proc. rok do roku do 7,18 mln mszesc w I kw. 2018 r. podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Ogółem konsumpcja sześciu rodzajów paliw zwiększyła się także o 5 proc. r/r i wyniosła 7,75 mln mszesc

Pierwszy kwartał 2018 roku był okresem kontynuacji wzrostu oficjalnej konsumpcji paliw płynnych w Polsce. Sprzyjało temu dobre tempo rozwoju polskiej gospodarki, wzrost ilości samochodów poruszających się po drogach krajowych, a także wzrost dochodów Polaków. Dodatnia dynamika PKB przekładała się na wzrost popytu na olej napędowy, a pozostałe elementy na zwiększone zakupy benzyn silnikowych i autogazu. Rynek wzmacniały poziomy cen paliw, które były w i kwartale 2018 porównywalne z cenami sprzed roku, a czasami wręcz od nich niższe. Wydaje się jednak, iż najważniejszym czynnikiem budującym rynek paliw była kontynuacja skutecznej walki z szarą strefą prowadzona przez służby Krajowej Administracji Skarbowej w kooperacji z policją i inspekcją drogową - czytamy w komunikacie.

Podobnie, jak było to w roku 2017, dobre wyniki sprzedaży notowano dla benzyn silnikowych, oleju napędowego i gazu płynnego LPG, oceniła Organizacja.

W I kw. br. konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o 7 proc. rok do roku do 1,38 mln mszesc, oleju napędowego - o 5 proc. rok do roku do 4,58 mln ton, a LPG - o 2 proc. rok do roku do 1,23 mln mszesc.

Akceptowalne przez kierowców poziomy cenowe dla benzyn oraz rosnący w całości floty samochodowej udział pojazdów z silnikami benzynowymi skutkowały większym zainteresowaniem tymi gatunkami paliw. Korzystne relacje cenowe pomiędzy autogazem i benzyną 95 powodowały z kolei ponowny wzrost zainteresowania tym pierwszym paliwem w przypadku kierowców posiadających pojazdy z instalacjami dla LPG - czytamy dalej.

POPiHN zwraca uwagę, że prognozy gospodarcze na dalszą część roku są też korzystne, a to powinno przełożyć się na wzrost zapotrzebowania na olej napędowy w kolejnych miesiącach.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku sprzedano o 212 tys. m szesc tego gatunku paliwa więcej, niż udało się ulokować na rynku w I kwartale 2017. Oficjalny import był niższy, niż przed rokiem i wyniósł około 1 mln mszesc, co stanowiło około 23 proc. popytu. Całkowite zapotrzebowanie krajowe na olej napędowy wyniosło 4,6 mln mszesc - wskazano w materiale.

Ogółem w I kw. br. konsumpcja trzech głównych paliw ciekłych pochodząca z importu zmniejszyła się o 24 proc. rok do roku do 2,18 mln mszesc, w tym benzyn - o 27 proc. rok do roku do 98 tys. mszesc, oleju napędowego - także o 27 proc. rok do roku, do 1,04 mln mszesc, a LPG - o 3 proc. rok do roku do 1,05 mln mszesc.

(ISBnews)SzSz