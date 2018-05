Włosi pozostaną z ogromnym zadłużeniem

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis w opublikowanym we wtorek wywiadzie ostrzegł przyszły rząd Włoch przed zbaczaniem z kursu odpowiedzialnej polityki budżetowej. Jako nierealistyczne ocenił postulaty w sprawie umorzenia włoskiego długu

Zapytany przez niemiecki dziennik gospodarczy „Handelsblatt”, co udział dwóch eurosceptycznych partii - Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi - w rządzie Włoch oznacza dla strefy euro, Dombrovskis zaznaczył, że KE „zasadniczo nie miesza się w politykę narodową (krajów członkowskich)”.

Dużą wagę przywiązujemy jednak do tego, by włoski rząd pozostał na obecnym kursie i prowadził odpowiedzialną politykę budżetową - powiedział i przypomniał, że Włochy są po Grecji drugim najbardziej zadłużonym państwem eurolandu.

Dombrovskis odmówił ustosunkowania się do nieoficjalnych na razie sygnałów płynących od włoskich koalicjantów, dotyczących możliwego drastycznego obniżenia podatków i cofnięcia obniżek emerytur.

Wiceprzewodniczący KE wskazał też, że Liga i Ruch Pięciu Gwiazd zdementowały doniesienia o tym, jakoby zamierzały ubiegać się w Europejskim Banku Centralnym o anulowanie zadłużenia kraju. Podkreślił przy tym, że „z perspektywy KE (takie rozwiązanie) byłoby całkowicie nierealistyczne .

Także pomysł wprowadzenia prawnych zmian umożliwiających wyjście Włoch ze strefy euro „nie jest już w Rzymie rozważane” - dodał.

Traktat o UE nie przewiduje opuszczenia strefy euro, a pod względem ekonomicznym byłoby to bardzo szkodliwe dla danego kraju. Przeżyliśmy to już w 2015 roku, gdy spekulacje o Grexicie bardzo zaszkodziły greckiej gospodarce - podkreślił Dombrovskis.

Na pytanie, czy Włochom grozi spadek notowań na rynkach międzynarodowych, wiceszef KE odparł:

Dombrovskis został również zapytany, czy Włochy pozostaną w budżecie unijnym płatnikiem netto, czyli krajem, który więcej wpłaca do unijnego budżetu, niż z niego otrzymuje.

Dochód na głowę mieszkańca we Włoszech jest nadal znacząco wyższy niż w Polsce i innych krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich. Prawdą jest jednak, że w ostatnich latach państwa na wschodzie (UE) gospodarczo rozwijały się znacznie lepiej niż kraje na południu. A więc to prawda, że państwa z południa zasadniczo będą dostawać z budżetu więcej i wpłacać do niego mniej niż dotychczas - powiedział wiceszef KE.