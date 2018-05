Chiny otwierają rynek. Na razie na samochody

Ministerstwo finansów Chin ogłosiło we wtorek obniżenie ceł na importowane do tego kraju samochody z 20-25 proc. do 15 proc. oraz na części samochodowe z 8-25 proc. do 6 proc. Zmiany wejdą w życie 1 lipca - poinformował resort na swej stronie internetowej.

Obniżka dotyczy 139 kategorii pojazdów i 79 kategorii części samochodowych – przekazało ministerstwo, jako powód podając chęć poszerzenia reform, otwierania chińskiej gospodarki, promocji „reform strukturalnych strony podażowej”, modernizacji sektora motoryzacyjnego oraz zaspokojenia popytu.

„Znaczne obniżenie” ceł na samochody zapowiadał już w kwietniu prezydent Chin Xi Jinping, przemawiając na gospodarczym Forum Boao dla Azji na chińskiej wyspie-prowincji Hajnan.

Decyzja została ogłoszona kilka dni po zawarciu ramowego porozumienia między Chinami a USA, nazywanego przez niektórych komentatorów „rozejmem” w napięciach handlowych pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata. W ramach porozumienia Chiny zobowiązały się do zwiększenia importu amerykańskich towarów, by „znacznie zmniejszyć” deficyt USA w dwustronnym handlu.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zarzucał Chinom nieuczciwe praktyki handlowe, obwiniając je za olbrzymi deficyt swego kraju w dwustronnej wymianie, który w ubiegłym roku wyniósł 375 mld USD. Dysproporcję w cłach na samochody stosowanych przez Chiny i USA amerykański prezydent nazwał w kwietniowym tweecie „głupim handlem”, który trwa od lat. Podstawowa taryfa na auta importowane do USA wynosi 2,5 proc., a więc 10 razy mniej niż obecna stawka chińska.

Trump groził nałożeniem ceł na chiński eksport do USA warty 50 mld USD rocznie, by ukarać Pekin za wymuszanie transferu technologii od działających w Chinach zagranicznych firm. Zawarte w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie porozumienie sugeruje jednak, że karne taryfy nie wejdą na razie w życie.

Wstrzymujemy wojnę handlową. Zgodziliśmy się wstrzymać cła i postaramy się wykonać porozumienie ramowe - ogłosił w niedzielę minister finansów USA Steven Mnuchin, który przewodził rozmowom ze strony amerykańskiej.

Dodał, że w kontekście zwiększenia eksportu do Chin ustalono konkretne liczby, ale ich nie ujawnił.

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło w piątek, gdy delegacja ChRL przebywała w Waszyngtonie, że przerywa wszczęte niedawno postępowanie antydumpingowe w sprawie importowanego z USA sorgo i znosi tymczasowe cła na ten produkt, wynoszące prawie 180 proc.

Na podst. PAP