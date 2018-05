Tańsze wakacje z kartą wielowalutową Pekao

Pekao w 100 dni otworzyło już 100 tys. Kont Przekorzystnych. Bank nie zamierza jednak zwalniać tempa i właśnie ruszył z kolejną kampanią promocyjną. Tym razem przekonuje o zaletach konta podczas zagranicznych wakacji, a główną bohaterką reklam jest karta wielowalutowa

Razem z Kontem Przekorzystnym każdy klient może otrzymać bezpłatną, debetową kartę wielowalutową MasterCard. Karta ta pozwala w wygodny sposób realizować płatności zarówno w kraju, jak i za granicą w najpopularniejszych walutach świata. Warto o niej pomyśleć przed wakacjami i zabrać ze sobą na upragniony wyjazd. Karta wielowalutowa Banku Pekao S.A. umożliwia wypłacanie gotówki bez żadnych prowizji ze wszystkich bankomatów za granicą oraz płacenie bez przewalutowania z bezpłatnych kont walutowych.

Karta wielowalutowa – jak to działa?

Nawet podczas tygodniowych wakacji lub weekendowego wyjazdu, płacąc kartą wielowalutową Banku Pekao S.A., można zaoszczędzić minimum kilkadziesiąt złotych. Jeżeli zrobimy np. zakupy we Francji i zapłacimy 10 euro, to środki te zostaną automatycznie pobrane z rachunku walutowego w euro. Analogicznie, gdy w Londynie użyjemy karty, to płatność lub wypłata z bankomatu zostanie rozliczona z rachunku walutowego w funtach. Jest to możliwe ponieważ karta wielowalutowa automatycznie rozpoznaje walutę i podbiera środki z właściwego konta (PLN, EUR, USD, GBP, CHF). A co jeśli wybierzemy wakacje w słonecznej Chorwacji, gdzie obowiązuje inna waluta? W takich przypadkach transakcje będą przewalutowywane bezpośrednio z rachunku w złotych, bez dodatkowych prowizji banku po atrakcyjnych kursach MasterCard. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć przykrej niespodzianki po powrocie z urlopu w postaci niekorzystnych dla klienta, ukrytych opłat związanych z przewalutowaniem lub wysokich kursów przeliczeniowych. Również bankowość mobilna PeoPay uruchamiana wraz z Kontem Przekorzystnym, umożliwia płacenie za granicą w wielu walutach z wykorzystaniem rachunków walutowych.

Startuje kolejna kampania Konta Przekorzystnego

Dlatego właśnie teraz, przed wakacjami Bank Pekao S.A. rusza z kampanią promującą swój nowy, flagowy produkt - Konto Przekorzystne, do którego bezpłatnie jest wydawana karta wielowalutowa.

Zalety Konta Przekorzystnego najlepiej pokazuje fakt, że od końca stycznia, gdy pojawiło się w ofercie Pekao S.A., otwarto do pierwszych dni maja już ponad 100 000 kont! Tak duży sukces możliwy był tylko dzięki faktycznej atrakcyjności konta. Teraz, gdy planowane są wyjazdy wakacyjne, chcemy podkreślić dwie cechy karty wydawanej do nowego konta rzadko spotykane w innych bankach. To możliwość bezpłatnych wypłat gotówki za granicą oraz automatyczne, „inteligentne” przełączanie się karty do bezpłatnych kont walutowych w celu uniknięcia przewalutowania. Co więcej w przypadku braku danej waluty karta pobierze środki z konta złotówkowego po bardzo atrakcyjnych kursach. W ten sposób łączymy w sobie wygodę płacenia kartą w wielu walutach, jak i bezpłatnego wypłacania gotówki – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający z Banku Pekao S.A.

Szeroko zakrojona kampania w mediach ruszyła 14 maja. Pomysł na przedstawienie zalet karty wielowalutowej w spocie reklamowym opiera się na humorystycznym nawiązaniu do instruktażu, jaki stewardesy wykonują przed każdym lotem. Główna bohaterka – stewardesa, odpowiednimi gestami przedstawia najważniejsze zalety karty wielowalutowej: wygodę korzystania w kraju i za granicą, płatności bez przewalutowania, bezpłatne wypłaty z bankomatów za granicą. W kampanii pojawia się też rodzina znana z poprzednich spotów Konta Przekorzystnego kampanii wizerunkowej „Docenisz różnicę”.

Kampania marketingowa promująca kartę wielowalutową będzie realizowana do końca czerwca 2018 r. w największych stacjach telewizyjnych, online TV, OOH, internecie i mediach społecznościowych. Oprócz tradycyjnych działań marketingowych będziemy również współpracować z influencerami podróżniczymi i finansowymi, którzy w praktyce będą używali karty i opiszą jej zalety. Dodatkowo klienci Pekao mogą się spodziewać konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. – mówi Marcin Marjański, dyrektor Centrum Komunikacji, Marketingu i Badań w Banku Pekao S.A.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.