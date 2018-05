Miliardy złotych na budowę mostów. Nowy program rządu

Na 2,3 mld zł oszacował rząd budowę mostów w 9 województwach, na 8 rzekach. Jak mówił Mateusz Morawiecki, podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, w ciągu najbliższych lat powstaną 22 nowe mosty.

Chcemy budować je po to, żeby łączyć Polskę, żeby tworzyć szansę do rozwoju dla mniejszych ośrodków. W ciągu najbliższych lat zaproponujemy naszym obywatelom, przedsiębiorcom program budowy 22 mostów. To będą mosty na Wiśle, Odrze, Bugu – w wielu miejscach Polski. Zwłaszcza tam, gdzie są długie odcinki na rzekach bez mostu. — podkreślił premier.

Jak dodał Morawiecki, „nazywany ten program Mosty+”.

Chcę podkreślić, że mamy wolę łączenia Polski. To potwierdzenie naszej wiarygodności. Prawie rok temu w Przysusze mówiłem o takim programie. Mogę powiedzieć, że jesienią utworzymy fundusz dróg lokalnych. W porównaniu do ostatnich kilkudziesięciu lat będzie to największy program budowy mostów w RP. Nasi poprzednicy często mówili o mostach zwodzonych, w tym kontekście, że zawodziły one nadzieje. My pokazujemy naszą wiarygodność — dodał Morawiecki.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, podkreślił, że w odróżnieniu od wielu wcześniejszych programów, tu będzie finansowane zarówno przygotowanie dokumentacji, jak i realizacja projektów.

Będziemy uzupełniali lokalną infrastrukturę drogową. Dla nas partnerami będą samorządy, bo to one będą realizowały te inwestycje. Dokonaliśmy tez oceny tego programu i rekomendujemy 20 priorytetowych przepraw mostowych. Szacowany koszt to 2,3 mld złotych. Te projekty znajdują się w 9 województwach, na 8 rzekach — powiedział Kwieciński.

Podkreślił, że wkład samorządu w inwestycje będzie wynosił ok. 20 proc. Dodał, że pierwsze przedsięwzięcie jest już przygotowane. Zapewnił, że program jest zapisany i będzie skutecznie realizowany do 2025 roku.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, zwrócił uwagę na finansowanie programu.