Jagiełło: Rok 2018 może być lepszy niż 2017

Pierwszy kwartał jest bardzo obiecujący i spodziewamy się, że jeśli nie będzie negatywnych zdarzeń, to będzie lepszy niż rok ubiegły – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Jak poinformował PKO BP, zysk netto w I kwartale 2018 r. był wyższy od uzyskanego w I kwartale 2017 r. o 44,2 proc. Zarobek banku sięgnął 757 mln zł.

Już mówiłem, że dobrze sobie radzimy w środowisku niskich i stabilnych stóp procentowych i ten kwartał jest tego dowodem. Nasze wynik odsetkowy zwiększył się o ponad 8 proc. Dobrze czujemy się także w kontroli ryzyka, obecnie jego koszty wyniosły 0,69 proc. To rekordowo niski poziom, tymczasem kiedy przyszedł do nas prezes Piotr Mazur, koszt ryzyka sięgał prawie 2 proc. To oznacza spore oszczędności, bo przy naszej skali redukcja kosztów ryzyka o 1 pkt. proc. oznacza oszczędności rzędu 2 mld zł – mówił Jagiełło.

Dodał, że bank kontroluje także koszty osobowe i administracyjne, wskutek czego wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 45,3 proc.

PKO BP chwali się wykorzystaniem przez jego klientów aplikacji mobilnej – w I kwartale pobrało ją blisko ćwierć miliona osób, a liczba jej użytkowników wzrosła do 2,3 mln. Coraz więcej osób wykorzystuje także konto w banku do założenia profilu zaufanego czy złożenia wniosku o 500 +.

Za pośrednictwem naszego rachunku zostało założonych tysiąc firm – powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za finanse. – Nasza sprzedaż do segmentu małych i średnich firm też szybko rosła, powiększyła się o 10 proc. To jeszcze nie są wolumeny bardzo wysokie, ale jest to zapowiedź, że w kolejnych miesiącach będą one rosły jeszcze szybciej – dodał.