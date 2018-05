Będzie zerowa stawka akcyzy na CNG i LNG

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie przewidziano preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową stawkę akcyzy na te wyroby

Według CIR, wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie na obszarach miejskich. Zerowa stawka akcyzy na gaz LNG i CNG powinna być bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju.

Rozwiązanie to wpisuje się w program walki ze smogiem ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé. Ponadto, szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju - czytamy także.

Projekt eliminuje wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Uregulowano też właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce, podano także.

Projekt przewiduje też wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych - strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich.

Oznacza to, że straty (ubytki), które powstaną podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich, w przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego, nie będą opodatkowane akcyzą. Zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników - producentów piwa i wyrobów winiarskich, którzy rozliczanie norm ubytków tych grup wyrobów akcyzowych wskazywali jako czynności zajmujące dużo czasu i wymagające (w zależności od skali produkcji) zaangażowania dodatkowych pracowników, co zwiększało koszty prowadzonej przez nich działalności gospodarczej - czytamy dalej.