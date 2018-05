Ustka może stać się dominującym portem

Ustka, za sprawą przebudowy wejścia do portu, może stać się dominującym portem nie tylko rybackim, ale i handlowym na środkowym wybrzeżu - powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Na realizację tej inwestycji ARiMR przyznała prawie 189 mln zł

Budowa nowego falochronu, budowa ostrogi, nowych miejsc postojowych to ogromne wyzwanie dla tego portu i ogromna szansa. Ustka może stać się jednym z dominujących, myślę , że dominującym portem rybackim, ale i handlowym i rozwojowym na środkowym wybrzeżu - powiedział w minister Gróbarczyk.

Umowa o dofinansowanie opiewająca na kwotę 188 mln 897 tys. zł została podpisana w gdyńskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Urzędem Morskim w Słupsku, który będzie realizował przebudowę wejścia do portu w Ustce.

Obecny na konferencji dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Włodzimierz Kotuniak powiedział, że teraz to dla urzędu „czas pracy”.

Mamy tę umowę, mamy te pieniądze, ale jeszcze bardziej musimy zwrócić uwagę na to, by to wszystko szybko i dobrze nam wyszło. Mamy nadzieję, że pierwsze umowy zaczniemy już podpisywać za miesiąc. Za pół roku będziemy już ogłaszać przetarg w formule Zaprojektuj i wybuduj - powiedział Kotuniak.

Dodał, że powołał zespół, którego szefem jest kpt. Maciej Jeleniewski, zastępca dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku, który będzie czuwał nad tym, by inwestycja nie utrudniła funkcjonowania portu.

Utrudnień nie będzie ponieważ będziemy rozbudowywali falochron Zachodni, czyli będziemy budować nowy, a na starych zasadach będzie funkcjonował port stary. Jakieś krótkie ograniczenia mogą się pojawić, ale to nie będzie rzutowało na funkcjonowanie portu - powiedział Jeleniewski.

Umową o dofinansowanie objęty jest I etap przedsięwzięcia , który zrealizowany zostanie do końca I kwartału 2023 r. i swoim zakresem obejmuje: zaprojektowanie i budowę nowego falochronu zachodniego o długości ok. 800 m, nabrzeże przeładunkowe o długości ok. 230 m, ostrogę tłumiącą falowanie o długości ok. 85 m oraz nabrzeże cumownicze długości ok. 250 m łączące nowy falochron Zachodni ze starym.

Znacząco ma się zmienić wielkość oraz przeznaczenie objętej inwestycją infrastruktury. Ta zakłada, że zostaną poprawione warunki cumowania i stacjonowania jednostek rybackich na terenie portu zarówno dla tych, dla których Ustka jest portem macierzystym oraz tych, które zawiną do portu, jako ośrodka morskiego. Przebudowa wejścia do Portu Ustka „umożliwi obsługę również dużych jednostek rybackich”.

W ramach dofinansowania wykonany zostanie także projekt kolejnego etapu przebudowy, który realizowany ma być już w przyszłej perspektywie finansowania. W ramach tej inwestycji planuje się budowę nowego falochronu Wschodniego w miejscu istniejącego wraz z przebudową nabrzeża Pilotowego oraz częściową rozbiórką starego falochronu zachodniego i budową pochłaniacza falowania. Zaprojektowana zostanie obrotnica o średnicy ok. 200 m.

SzSz (PAP)