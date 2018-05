LINK4 wysłuchał rodziców. Oferta stworzona z empatii

Bycie rodzicem to strach w oczach, który z biegiem lat wcale nie ustępuje. LINK4 wprowadza nowe produkty ubezpieczeniowe dla rodziców do swojej oferty, dzięki którym rodzice i dzieci mogą czuć się bezpieczniej

Można śmiało powiedzieć, że to propozycje unikalne na rynku ubezpieczeń i imponujące zakresem ubezpieczenia, pasującego bardzo dobrze do wielu sytuacji, z którymi po raz pierwszy spotykają się początkujący rodzice. Bo jest coś, co jest nieodłączne w momencie, gdy zostaje się rodzicem – to strach. Nowa oferta LINK4 ma na celu minimalizację tego strachu, przez wsparcie w wielu typowych, choć zawsze zaskakujących stopniem skomplikowania sytuacjach, związanych z byciem rodzicem.

Link4 Mama jest to marka, którą kierujemy dla wszystkich rodziców. Do tej pory Link4 kojarzył się z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, nieruchomości, teraz chcemy dotrzeć do rodzin – mówi Agnieszka Wrońska, prezes LINK4. - Dlaczego rodzina? LINK4 Mama bazuje na tych samych wartościach, które na co dzień wyznajemy pracując w LINK4. W naszej firmie stawiamy na dbanie o wartości rodzinne. Czekamy na mamy, które wracają z urlopów wychowawczych. Organizujemy dni dziecka. Dajemy dzień wolny rodzicom pracującym u nas na wydarzenia szkolne. Dlatego też idziemy o krok dalej i zrobić krok w stronę produktu dla rodziców, by każda mama i każdy tata nie musieli się bać, bo są na to rozwiązania - dodaje prezes LINK4.

Choć często słyszy się to określenie, tu oferta jest naprawdę efektem wsłuchania się w potrzeby rodziców, którzy w momencie stawania się rodzicami mają zupełnie nowe obawy, stoją zupełnie przed nowymi sytuacjami, a w sytuacjach awaryjnych, zdani na siebie, szukają pomocy i porad w internecie.

Przeczytaliśmy ponad pół miliona wypowiedzi mam w internecie z ostatnich 10 lat z forów internetowych - mówi Joanna Talaśka, dyrektor departamentu komunikacji marketingowej. - Dlaczego? Bo matki na forach internetowych są szczere. Piszą o tym otwarcie, że się boją. W momencie ciąży piszą, że zaczynają się bać. Potem poród, potem, bo pracodawcy nie zawsze grają fair wobec mam wracających do pracy. Ten strach do końca życia się nie kończy. Dlatego staramy się pomóc mamom w trudnych sytuacjach. Dlatego stworzyliśmy dwa pakiety: dla rodziców i dla dzieci - dodaje.

Teraz, gdy nie ma się kogo poradzić, w pierwszej kolejności wystarczy zadzwonić na dedykowaną infolinię, która jest też przygotowana na przeróżne scenariusze, łącznie z zagwarantowaniem dalszej natychmiastowej opieki w placówkach medycznych.

LINK4 Mama to unikalny w Polsce pakiet produktów kierowanych zarówno do kobiet w ciąży, jak i rodziców, którzy już mają dzieci. W nowej ofercie, zarówno przyszli, jak i obecni rodzice mają do wyboru dwa rodzaje pakietów, z których mogą skorzystać w całości lub sprofilować je wedle własnych potrzeb. W pakiecie LINK4 Mama klienci mogą skorzystać z NNW Mama (suma ubezpieczenia do 50 tys. zł) oraz OC w życiu prywatnym, które obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno przez mamę, jak i przez dzieci. Decydując się na jeden z tych produktów lub oba jednocześnie, istnieje możliwość uzupełnienia ubezpieczenia o pakiet medyczny dla mamy, w ramach którego LINK4 zorganizuje i pokryje połowę kosztów wizyty u lekarzy różnych specjalizacji, pomoc prawną oraz Pakiet Assistance Szybka Pomoc z całodobowym concierge bez limitu.

Drugi pakiet – LINK4 Dziecko – można skonstruować dowolnie, włączając do niego dowolną liczbę produktów w ofercie. A są to: NNW Dziecko (suma ubezpieczenia do 100 tys. zł), obejmujące ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków, ale też przypadki wstrząśnienia mózgu, pneumokoków i sepsy; pakiet medyczny dla dziecka, w którym LINK4 zapewnia organizację i pokrycie połowy kosztów wizyty u lekarzy różnych specjalizacji oraz Pakiet Assistance Szybka Pomoc, w którym po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczyciel zobowiąże się do dostarczenia i pokrycia kosztów leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowania i pokrycia kosztów korepetycji dla dziecka, oraz zapewnienia łóżka szpitalnego.

W pakiecie dla dzieci można wybrać trzy ubezpieczenia. Jak deklarują przedstawiciel LINK4, jest to podobne ubezpieczenie do NNW szkolnego, ale lepsze, ze względu na duże widełki ubezpieczenia - od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego przewagą jest też objęcie ubezpieczeniem zajęć pozaszkolnych, np. taekwondo, czy kendo. Drugim pakietem jest zdrowie dziecka, w którym ubezpieczyciel zorganizuje wizytę u specjalisty i opłaci połowę takiej wizyty. W tym pakiecie LINK4, w razie potrzeb, zorganizuje też łóżko szpitalne i pokryje koszty zarówno dziecka i mamy. Zorganizuje nawet osobę, która przyjedzie po receptę, zrealizuje ją i przyjedzie z powrotem z lekami. Zapewniony jest także, w razie potrzeby, psycholog i prawnik, który może być bardzo przydatny, jeśli np. chcąca wrócić do pracy mama napotka nieprzyjemności formalne ze strony pracodawcy, który np. nie będzie chciał kontynuacji jej zatrudnienia, co często ma miejsce.

Oferta LINK4 ma konstrukcje modułową i odpowiada na praktyczne potrzeby różnych sytuacji, z których złożoności i stopnia skomplikowania wątków dodatkowych rodzice mogą sobie nie wyobrażać. Jak zgodnie zauważono, najtrudniejsze sytuacje związane z dziećmi dzieją się w weekendy. A wtedy szczególnie dobrze mieć bezpośredni numer do lekarza, skierowanie do specjalisty, skierowanie do szpitala w razie potrzeby, dodatkowe opłacone łóżko dla rodzica, jeśli musiałby nocować w szpitalu z dzieckiem i wiele innych ułatwień, które oferują pakiety ubezpieczenia.

Ambasadorką nowych produktów ubezpieczeniowych dla dzieci i rodzin została Paulina Krupińska, Miss Polonia 2012 i dzielna mama dwojga dzieci. Jak podkreśla, żałuje, że takich ubezpieczeń nie było dostępnych wcześniej.

Podoba mi się to, że produkt Link4 jest tak wielowymiarowy. Ja miałam problem z ZUS-em. Stwierdzili, że z jakiej racji mam mieć urlop macierzyński, skoro mam własną działalność. To, że tu jest też pomoc prawna, to uważam za genialne – komentuje Paulina Krupińska, nowa ambasadorka LINK4. - Wiele mam ma problem z powrotem do pracy i pracodawcy go utrudniają, i fajnie, że można się skonsultować z prawnikiem, którzy pomoże. Prawnik tu jest też w sprawach innych prywatnych, jak sprzedaż mieszkania, umowy prawne, to konkretna i ważna pomoc. Podoba mi się, że człowiek może mieć spokojniejszą głowę, bo ktoś czuwa. W dodatku, nigdy nie wiadomo, czego można się po dziecku spodziewać, zwłaszcza jeśli dziecko ma fantazję po tatusiu. Ale kamień z serca nam schodzi, jeśli mamy tę świadomość, że mamy taką otoczkę opieki nad sobą – dodaje.

Start kampanii LINK4 Mama został zaplanowany w Dzień Matki, 26 maja. Działania zostały zainspirowane „słuchaniem internetu” i w internecie też kampania będzie szczególnie obecna.