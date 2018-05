PGE przejmuje Polenergię

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100 proc. w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję, podała spółka

W przypadku braku przedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy potrwają od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 25 września, a przewidywany dzień rozliczenia to 27 września 2018 r.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami obejmującymi uzyskanie bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, objęcie zapisami w wezwaniu akcji Polenergii stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Polenergii, powołanie kandydatów w skład rady nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcie przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcie przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE, podano także.

Posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy PGE. Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby Grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych” – napisano w komunikacie PGE.