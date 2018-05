Jarosław Kaczyński wraca do gry

Zasługą braci Kaczyńskich jest zjednoczenie polskiej centroprawicy i to, że zaczęła ona odnosić sukcesy polityczne - mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Dodał, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do pełnej aktywności to „kwestia tygodnia, może dwóch”.

Sellin był proszony w radiowej „Jedynce” o komentarz do wypowiedzi posła PiS Arkadiusza Mularczyka dla tygodnika „Do Rzeczy”, w której polityk pytany „czy cały sens istnienia Prawa i Sprawiedliwości jest oparty na osobie Jarosława Kaczyńskiego” odparł: „i tak jest, dlatego życzę by prezes Kaczyński jak najdłużej był naszym liderem”.

Według wiceministra kultury „sam Jarosław Kaczyński myśli o swoim dorobku politycznym tak: „udało się zjednoczyć polską centroprawicę””.

Pamiętamy lata 90., kilka albo nawet kilkanaście małych partii, kłócących się, jakieś Konwenty Św. Katarzyny, porażki wyborcze związane z rozbiciem polskiej centroprawicy; zasługą obu braci Kaczyńskich jest to, że ta centroprawica została zjednoczona i zaczęła odnosić sukcesy polityczne - mówił. - Myślę, że Jarosław Kaczyński dokładnie tak na to patrzy, że udało się skonstruować byt polityczny, który się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, w którym możemy odnaleźć pewną syntezę polskich tradycji centroprawicowych, chadeckich, narodowych i konserwatywnych. To wszystko mieści się w formule PiS i to jest wielka zasługa Jarosława Kaczyńskiego - dodał Sellin.

W środę rano szef MSWiA Joachim Brudziński powiedział, że Jarosław Kaczyński „ma problem z kolanem, ale nie wybiera się na polityczną emeryturę” oraz, że prezes PiS „ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w partii”. Sellin pytany o tę kwestię zaznaczył, że „tu jest problem tylko z tym kolanem - to wszyscy wiedzą, mówiliśmy o tym publicznie - które uniemożliwia swobodne poruszanie się pana prezesa”.

Jeżeli ta dolegliwość zostanie wyleczona, to powrót pana prezesa do aktywności będzie możliwy. Myślę, że to kwestia tygodnia, może dwóch - mówił wiceminister kultury.

PAP, MS