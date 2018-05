Firmy nie płaciły składek, teraz się boją kontroli

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dotyczących ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017. Tłumaczy to koniecznością naprawy błędów legislacyjnych z tego okresu, które doprowadziły do nadużywania umów cywilnoprawnych – zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych

Według Federacji kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 roku i uderzają także w pracowników – od których ZUS będzie żądał dodatkowych składek, a fiskus podatków za lata ubiegłe.

W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność niepokoi nas przyspieszenie kontroli ZUS w sprawie ozusowania umów zleceń. Dochodzą do nas informacje, że część postępowań jest kierowana do prokuratury. To niesprawiedliwe – zwłaszcza, że państwo zaoszczędziło w przetargach publicznych ponad 25 mld zł w latach, które teraz kontroluje - powiedział Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich