W 2019 r. będzie więcej gazu z krajowych złóż

Spodziewamy się istotnego wzrostu wydobycia gazu ze złóż krajowych w 2019 r. - mówił Piotr Woźniak, prezes PGNiG, podczas konferencji prezentującej kwartalne wyniki grupy. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamknęło I kw. 2018 r. zyskiem w wysokości 1,57 mld zł.

Jak dodał, nie można na razie określić jak duży będzie ten wzrost, ale przyczynić się ma do tego m.in. „implementacja nowych sposobów wydobycia” oraz rewitalizacja złóż już istniejących w tym złoża „Przemyśl”, które dzięki wspomnianej rewitalizacji ma się zwiększyć o 20 mld m.sześc. Czytaj także: Gigantyczne złoża w Przemyślu

W I kw. 2018 r. wielkość wydobycia gazu wyniosła 1,2 mld m.sześc. i była zbliżona do tej sprzed roku. Czytaj także: PGNiG miało 1,57 mld zł zysku netto w I kw. 2018 r.

Jak mówił Woźniak, w tym roku koncern spodziewa się zwiększenia produkcji. Podczas ostatniego 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników, szef PGNiG zapowiadał, że koncern przeznaczy 1,5 mld zł na poszukiwanie i wydobycie krajowe. Czytaj także: PGNiG wyda dwa razy więcej na krajowe odwierty

PGNiG, w związku z sytuacją na światowych rynkach, analizuje taryfę detaliczną gazu.

Zmiany na światowych rynkach gazu zachodzą w sposób gwałtownym, mam na myśli m.in. Iran czy Wenezuelę. Sprawdzamy, analizujemy tę sytuację, ale za wcześnie mówić jak to może wpłynac na nasze taryfy sprzedaży. Są bowiem przesłanki do tego, by zweryfikować czy nasza taryfa jest na odpowiednim poziomie – mówił Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG ds. sprzedaży.