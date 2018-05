Rząd stawia na drogi lokalne

Polska musi być dostępna zarówno dla mieszkańców miast, jak i wsi; chcemy położyć nacisk na budowę dróg lokalnych - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia obwodnicy Kępna.

Jak zaznaczył premier, na trzy miesiące przed czasem udało się otworzyć obwodnicę Kępna.

Pierwszy odcinek obwodnicy powstał w ciągu drogi ekspresowej S11 i ma 3,7 km długości. Przy tej okazji uruchomiono węzeł z DK 8, prowadzącą w kierunku Wrocławia i Warszawy.

W ocenie Morawieckiego takie inwestycje, jak w Kępnie, są niezwykle ważne dla przedsiębiorców i ludzi. Sprzyjają bowiem bezpieczeństwu, jak mówił Morawiecki, np. „mamy pewność, że dzieci bezpiecznie dotrą do szkoły”, ponadto dają większy komfort na drogach.

Premier podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji, która - jak mówił - pokazuje jak ważne są inwestycje w obwodnice, drogi dojazdowe, lokalne, gminne i węzły komunikacyjne.

Morawiecki podkreślił, że trzeba „spiąć Polskę siecią różnych dróg dojazdowych, lokalnych”.

Jego zdaniem poprzednicy często patrzyli tylko na łączenie głównych arterii komunikacyjnych, na łączenie wielkich miast.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu nawiązał do powiedzenia mówiącego, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Morawiecki wyraził też zadowolenie, że rząd ma możliwość „wsparcia działań społecznych”.

Szef rządu wskazał na budowę w Kępnie za przeszło milion złotych sali gimnastycznej i boiska przy szkole podstawowej oraz za 2 mln zł krytej pływalni.

P.o. szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga obecny na środowej uroczystości otwarcia obwodnicy Kępna, przypomniał, że GDDKiA w imieniu rządu realizuje program budowy dróg krajowych i autostrad.

Mamy już wykonane ok. 3,4 tys. km dróg szybkiego ruchu, tzw. autostrad i dróg ekspresowych - powiedział. - GDDKiA realizuje budowę kolejnych ok. 3 tys. km. W ub.r. został przyjęty wraz ze zmianą, która spowodowała, że w miejsce 107 mld zł, jakie mieliśmy przeznaczone, ten limit został powiększony do 135 mld. Wszystko to służy temu, aby powstała komplementarna sieć dróg. I to dróg komfortowych do jazdy, jak również dróg bezpiecznych - dodał.