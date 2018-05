W nowym budżecie UE uwzględniono Wlk. Brytanię

Komisja Europejska w projekcie budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. przewidziała środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r. oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.) - poinformowała KE.

Jest to szósty budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014-2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu. Ma on na celu optymalizację finansowania istniejących programów i nowych inicjatyw oraz pobudzenie tworzenia europejskiej wartości dodanej zgodnie z priorytetami Komisji Junckera - czytamy w komunikacie.