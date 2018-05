Mieszkanie plus na gruntach PKP

Umowę na budowę kilkunastu tysięcy lokali w ramach rządowego programu Mieszkanie plus, podpisały w środę PKP SA z BGK Nieruchomości. Inwestycje mogą ruszyć w przyszłym roku w ośmiu miastach: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Jak powiedział członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, mieszkania na gruntach PKP najszybciej mogą powstać we Wrocławiu.

Najszybciej mogą powstać mieszkania tam, gdzie są plany zagospodarowania przestrzennego, czyli m.in. we Wrocławiu przy ulicy Hermanowskiej - powiedział Muszyński. Dodał, że we Wrocławiu może powstać nawet powyżej tysiąca mieszkań.

Zwrócił uwagę, że największy deweloper w Polsce buduje ok. 3,5 tys. mieszkań rocznie.

My, na większości z działek, które dziś trafiły do programu Mieszkanie plus, jesteśmy w stanie wybudować więcej - dodał.