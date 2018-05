Port Centralny w Gdańsku to inwestycja na XXII wiek

Stworzenie nowego Portu Centralnego w Gdańsku to inwestycja z myślą o XXII wieku i następnych pokoleniach - mówił w środę w telewizji „wPolsce.pl” minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Szef MGMiŻŚ przypomniał, że władze Portu Gdańsk podpisały już umowę na wykonanie projektu Portu Centralnego. Dodał, że teraz „trzeba przeprowadzić całą serię badań i ostatecznie zaprojektować ten port”.

Podstawą były obecny Port w Gdańsku, bo „Gdańsk ma najlepsze warunki pod katem rozwojowym”.

Efektem byłoby, wynika ze słów ministra, ponad dwukrotne powiększenie obecnych możliwości przeładunkowych.

Przyznał, że to inwestycja na wiele lat, ale kluczowe jest rozpoczęcie prac jak najszybciej.

Minister podkreślał, że „to jest wiekowa inwestycja” i porównał ją do budowy Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym. Gdynia, jak dodał, „też swego czasu była kontestowana”, ale dziś „funkcjonowanie transportu morskiego bez Gdyni byłoby po prostu niemożliwe”.

W związku z tym dzisiaj myślimy o XXII wieku, może to zbyt patetycznie brzmi, ale tak po prostu jest. Bo stworzenie tego nowego portu to jest po prostu to, co dajemy następnemu pokoleniu, wprowadzając go na zupełnie inną półkę w ramach konkurencji i uzyskiwania korzyści z tytułu transportu morskiego - powiedział Gróbarczyk.