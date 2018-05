Koszulki kibica - od Lotosu

Błaszczykowski, Stoch oraz Kubica mają już wyjątkowe koszulki kibica, które od 23 maja dostępne są dla wszystkich klientów stacji paliw LOTOS. Aby zdobyć jedną z nich wystarczy zbierać naklejki, które otrzymuje się za zatankowanie paliwa lub zakupy produktów marek własnych – Cafe Punkt, LOTOS i Dynamic. Promocja potrwa do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów.

Koszulki dostępne są w 3 rozmiarach: M, L i XL. Wykonano je z wysokiej jakości, atestowanego poliestru, używanego przy produkcji markowych koszulek sportowych. Na każdej znajduje się jedno z czterech haseł: „Zawsze kibicuję naszym”, „Naj kibic”, „Tu bije polskie serc” oraz „Mistrz główkowania!”. Ich wybór nie jest przypadkowy. Spółka LOTOS Paliwa przeprowadziła wcześniej badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 800 osób, które przynajmniej raz w miesiącu tankują samochód.

Aby zdobyć jedną z czterech koszulek do wspólnego kibicowania klienci zbierają naklejki na stacjach paliw sieci LOTOS. Jeden kupon otrzymują po zatankowaniu minimum 25 l dowolnego paliwa lub wydając minimum 15 zł na produkty Dynamic, LOTOS (m.in. napój energetyczny, oleje silnikowe, płyn do spryskiwaczy oraz środki pielęgnacji samochodu) bądź z gastronomicznej oferty Cafe Punkt. Podczas jednej transakcji można otrzymać maksymalnie 3 naklejki. Aby odebrać jedną z koszulek należy zebrać co najmniej 6 naklejek dopłacając:

a) 15 zł – za 6 naklejek,

b) 7 zł – za 8 naklejek,

c) 3 zł – za 10 naklejek.

Kierowców ucieszy fakt, iż promocja dotyczy zarówno transakcji dokonywanymi gotówką, jak i kartami płatniczymi oraz kartami flotowymi.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej to niepowtarzalna okazja, aby wspólnie przeżywać sportowe emocje, cieszyć się sukcesami polskich zawodników oraz jednoczyć się w kibicowaniu – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Paliwa. Jak zawsze, przygotowaliśmy też coś specjalnego dla naszych klientów. Wcześniej były to figurki oraz szklanki z piłkarzami, teraz mamy koszulki. Za każdym razem staramy się zaproponować coś wyjątkowego, coś, co nie tylko wyróżni nas wśród konkurencji, ale też da naszym klientom ciekawe i unikalne doświadczenie - dodaje.

Promocję wspiera kampania, której twarzą jest Kuba Błaszczykowski. Spot stworzony na potrzeby akcji marketingowej pokazuje jak ważne dla sportowców jest wsparcie kibiców, dzięki którym mogą poczuć się NAJ. W promocyjnych koszulkach wystąpili też inni znani polscy sportowcy, m.in.: Michał Żewłakow, Tomek Iwan, Robert Kubica oraz nasi skoczkowie (Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid, Kubacki, Stefan Hula oraz Maciej Kot).