Mieszkanie plus w standardzie deweloperskim

Mieszkańcy zdecydowali, że lokale w Białej Podlaskiej mają zostać oddane w standardzie deweloperskim - powiedziała PAP prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Bernadeta Puczka. 26 maja zaplanowano w mieście symboliczne przekazanie kluczy do 186 mieszkań wybudowanych w ramach Mieszkania plus.

Przy składaniu wniosków pytaliśmy wszystkich chętnych do zamieszkania, w jakim standardzie oczekują lokali - powiedziała Bernadeta Puczka. Każdy z zainteresowanych życzyłby sobie innego wykończenia mieszkania, począwszy od podłogi, a skończywszy na białym montażu w łazience. Dlatego też wspólnie z mieszkańcami zdecydowaliśmy, że mieszkania oddamy w standardzie deweloperskim i każda z rodzin wykończy je we własnym zakresie - dodała prezes.

Mieszkańcy Białej Podlaskiej mają zagwarantowaną opcję dojścia do własności.

To powoduje, że każda z rodzin zamierza z mieszkaniem +związać się+ na dłużej - podała Bernadeta Puczka. Z tego też powodu bardzo ważne dla tych ludzi jest wykończenie lokali zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. W naszych zasobach znalazły się rodziny z niepełnosprawnością i szczególnie w ich przypadku potrzeby są specyficzne - dodała.

Jak powiedziała prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej, rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji.

Mogą przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na urządzenie domów - mówiła.

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 40-metrowego mieszkania wyniesie około 650 zł, a mieszkania 51-metroweego - około 800 zł. Koszt ten uwzględnia opłaty eksploatacyjne. Każda rodzina będzie indywidualnie rozliczać się ze zużycia mediów.

26 maja o g. 11 w Białej Podlaskiej przy ul. Jana II Kazimierza odbędzie się symboliczne przekazanie kluczy do mieszkań rodzinom. W ramach rodzinnego festynu przewidziano atrakcje dla całych rodzin, m.in. występy wokalne i taneczne młodzieżowych grup z Bialskiego Centrum Kultury.

Odbiory techniczne mieszkań w Białej Podlaskiej rozpoczęły się po 15 maja. Wszystkie rodziny powinny wprowadzić się do lokali Mieszkania plus w Białej Podlaskiej na przełomie maja i czerwca.

Jak informował w czerwcu ub. roku prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy metra kwadratowego to 1860 zł netto. Dodawał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które „zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy”.

Zainteresowanie domami budowanymi w ramach Mieszkania plus w Białej Podlaskiej jest tak duże, że samorząd planuje budowę kolejnych domów.

Mieszkania w Białej Podlaskiej to kolejne lokale w ramach Mieszkania plus przekazane najemcom. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań pod koniec kwietnia. Zamieszkali oni w 96 lokalach w Siedleminie koło Jarocina, przy ul. Głównej.

W Jarocinie inwestycje w ramach rządowego programu są realizowane jeszcze w dwóch miejscach, przy ul. Siedlemińskiej (120 mieszkań) i ul. Leszczyce (42 mieszkania). Lokale przy ul. Leszczyce mają być oddane najemcom pod koniec czerwca br.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem tego rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

