Firma wykreślona z CEIDG może działać dalej

Od kilku dni niektóre media straszą przedsiębiorców, którzy nie podali numeru PESEL, wykreśleniem z listy Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jakoby co najmniej miał dla nich nastać koniec świata. To nieprawda, a przynajmniej nie do końca prawda, podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w przesłanym portalowi wGospodarce.pl komentarzu.

W pierwszej kolejności ministerstwo zaznacza, że to nie jest nagle wprowadzony obowiązek.

Obowiązek podawania numeru PESEL oraz obowiązek uzupełniania wpisów o ten numer, po raz pierwszy pojawił się w ustawie z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125). Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali firmę wiele lat temu, od kilkunastu lat mają obowiązek podawania numeru PESEL. Zatem nie jest tak, że obowiązek ten wprowadzono nagle – podaje w przesłanym nam oświadczeniu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Ministerstwo jednocześnie zaznacza, że to nie jest tak, że jeśli ktoś nie zdąży, to wykreślenie uniemożliwi dalsze funkcjonowanie firmy. Właśnie tu zastosowane będą nowe zasady z Konstytucji Biznesu.

Należy jeszcze raz podkreślić, że dzięki rozwiązaniom zawartym w Konstytucji Biznesu, nawet w przypadku wykreślenia z rejestru z powodu braku PESEL, przedsiębiorca może w łatwy sposób kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy złożyć nowy wniosek o wpis wskazując datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (można podać datę wsteczną) – podaje ministerstwo.

Według ministerstwa, dotychczasowe statystyki pokazują, że numer PESEL uzupełniło niewiele ponad stu aktywnych przedsiębiorców. W bazie CEIDG jest ponad 230 tys. wpisów bez numeru PESEL, a wszystkich wpisów ponad 2 mln. Zatem korekta, która dokonana została w ostatnich dniach, dotyczy bardzo niewielkiego odsetka osób, które aktywnie prowadzą swoje firmy.

Dokładna liczba osób, które będą wykreślone z urzędu, będzie znana dopiero po zakończeniu procesu. Liczba wpisów bez numeru PESEL zmienia się np. są przypadki osób, które same uprzedzają działania MPIT i składają wnioski o wykreślenie – dodają przedstawiciele MPiT.

Proces wykreślania będzie trwał kilka dni. W pierwszej kolejności wykreślone zostaną wpisy niezawierające danych identyfikacyjnych, np. bez podanego imienia lub nazwiska.