Chciejmy wsłuchać się w Schumana

Odpowiedź zarządu Instytutu Myśli Schumana do artykułu Pana Olgierda Łukaszewicza i wpis na FB zamieszczony przez Panią Poseł Różę Thun odnoszących się do „II Europejskiego Festiwalu Schumana” zorganizowanego przez Instytut Myśli Schumana 13 maja 2018 r.

Zamieszczona na stronie FB My Obywatele UE oraz na stronie FB Instytutu Myśli Schumana

Szanowna Pani Poseł Róża Thun oraz szanowny Panie Olgierdzie, z wielką radością przyjęliśmy państwa zainteresowanie zorganizowanym przez Instytut Myśli Schumana II Europejskim Festiwalem Schumana 13 maja 2018 a jednocześnie chcemy podziękować za zachęcenie Polaków do studiowania i zagłębiania się w niezwykle aktualne idee sługi Bożego Roberta Schumana (od 2006 odbywa się proces beatyfikacyjny w Watykanie).

Niewątpliwie wielki depozyt wartości jakie pozostawił Robert Schuman posiada niezwykłą aktualność oraz potencjał aplikacyjny. Przez wiele ostatnich dekad treści przedstawiające ideę wspólnoty narodów Europy o czym to właśnie mówił Robert Schuman uległy zapomnieniu bądź zniekształceniu. Kiedy dzisiaj obserwujemy, że liderzy w Europie kłaniają się Karoli Marksowi a szyld z nazwiskiem Artielo Spinelli niejako ucznia Karola Marksa widnieje przy głównym wejściu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli to budzi uzasadniony niepokój i mobilizuje do troski o Europę, o jakiej mówił Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide De Gasperi.

Dla nas wszystkich zadaniem jest troska o Europę jako wspólnotę. Głęboki symbol tej wielkiej wspólnoty ukazał Robert Schuman poprzez umieszczenie dwunastu gwiazd we fladze Europy. Gwiazdy te pochodzą z wieńca, który znajduje się nad głową Maryi w Katedrze w Strasburgu. Właśnie tam 8 grudnia 1955 roku, a więc w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, została ustanowiona obecna Flaga Europejska.

Instytut Myśli Schumana i my wszyscy możemy być dumni, że Robert Schuman przez umieszczenie gwiazd z głowy Maryi niejako symbolicznie oddał Europę Maryi.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z zamieszczoną poniżej Deklaracją Schumana 2017, w której to przez liczne cytaty niejako wypowiada się sam Robert Schuman.

Instytut Myśli Schumana nie tworzy własnych idei ani koncepcji dotyczących Europy, lecz podejmuje tylko i wyłącznie rolę uczniów Roberta Schumana i w naszej misji z pełną świadomością chcemy naśladować Roberta Schumana wprowadzając jedność, solidarność i pokój w całej naszej Europejskiej Rodzinie.

Dzisiaj, kiedy Kościół wskazuje nam na Roberta Schumana jako Sługę Bożego i mówi o nim, że jest uczniem Chrystusa w polityce, to jest to dla nas nie tylko wyzwanie, ale też zadanie do tego, aby powstawali wielcy mężowie zaufania publicznego i społecznego na wzór Roberta Schumana, którzy służą dobru wspólnemu.

Zgodnie z genezą definicji polityka tj. dbania o dobro wspólne, każdy z nas jest powołany i zobowiązany do dbania i troskę o dobro wspólne, a więc niejako wszyscy powinniśmy być politykami. Dzisiaj, kiedy obserwujemy kryzys prawdziwych postaw polityka, Robert Schuman jest tym który przypomina nam o potrzebie powrotu do źródeł. W takim kontekście definicji polityki, nie można powiedzieć, że Instytut Myśli Schumana, osoby różnych stanów, osoby pełniące różne zawody, nie są uprawnione do dbania o dobro wspólne, a więc działania w tym sensie w polityce.

Instytut Myśli Schumana chce zachęcić wszystkich, którzy chcą nazywać się politykami, a więc nie tylko posłów, ministrów, a więc wszystkich gotowych służyć dobru wspólnemu niech się przejrzą w lustrze Schumana. Jeśli są podobni do niego to znaczy, że zasługują na miano polityka i być może ucznia Chrystusa w polityce.

Chcemy jeszcze raz podkreślić, że niejako nowa zjednoczona Europa po Drugiej Wojnie Światowej została uformowana pod sztandarem Roberta Schumana, Alcide De Gasperi, Konrada Adenauera i nie wolno nam zmieniać tego sztandaru na inny, na którym mieliby widnieć Artielo Spinelii czy Karol Marks.

Z miłości do naszych dzieci i odpowiedzialności za Europę chcemy zapobiec takim następstwom, które były wynikiem hołdowania wrogim ideologiom promowanym przez Karola Marksa czy podobnych jemu uczniów. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy nie powinna wynikać i nie wynika z przeciwstawiania się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy chrześcijańskiej Europy.

Z poważaniem

Zarząd Instytut Myśli Schumana