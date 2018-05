Resort finansów przygotował obligacyjną loterię

Resort finansów wprowadza na rynek nowe 10-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Papiery te – jak informuje ministerstwo - będą dostępne jedynie w czerwcu, chociaż resort zaznacza, że jest to oferta pilotażowa. Oprocentowanie tych obligacji wynosi 1,5 proc. w skali roku.

Resort podaje, że kupując wspomniane papiery detaliczne, będzie można wygrać „premię pieniężną”.

Czerwcowa emisja obligacji premiowych to emisja pilotażowa. Jednorazowo, w czerwcu, oferta obligacji oszczędnościowych zostaje wzbogacona o zupełnie nowy typ obligacji. Konstrukcja obligacji premiowych charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu, gwarantowanym zyskiem w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. Emisja obligacji premiowych stanowi uatrakcyjnienie oferty obligacji dla nabywców indywidualnych, ma na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych. Są to działania, które wpisują się w cele przedstawione w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie budowy kultury oszczędzania – komentuje wiceminister finansów, Piotr Nowak.