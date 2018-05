Link4 z prestiżową nagrodą

LINK4 po raz drugi został uhonorowany nagrodą za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki ubezpieczeniowej. To wyróżnienie przyznawane przez konkurentów, którzy oddają swój głos w badaniu Kantar TNS.

Lamparty to nagrody przyznawane przez przedstawicieli branży bankowej i ubezpieczeniowej za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki. Otrzymują je w dwóch oddzielnych kategoriach banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, które najefektywniej kreowały w minionym roku wizerunek swojej marki. Pracownicy instytucji nie mogą głosować na własne firmy. Tytuł Lamparta powędrował do LINK4 drugi rok z rzędu.

Ta nagroda potwierdza, że strategia marketingowa, którą wdrożyliśmy kilka lat temu, jest skuteczna. To dla nas niezwykle cenne wyróżnienie, bo przyznane na podstawie ocen innych ubezpieczycieli, a pamiętajmy, że jest to bardzo konkurencyjny sektor – tłumaczy Patrycja Kotecka, Dyrektor Pionu Marketingu LINK4. Tegoroczny Lampart motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy, bo mamy głowy pełne pomysłów i postaramy się jeszcze nie jeden raz zaskoczyć rynek – dodaje.

LINK4 znany jest z reklam w stylistyce największych przebojów muzycznych, które w specjalnie zaaranżowanej formie wykonuje Kasia Moś z zespołem The Chance. I to właśnie dzięki jednej z tych reklam firma została nagrodzona pierwszym Lampartem przed rokiem.

Poznałam Kasię przy okazji kręcenia zdjęć do jednej z wcześniejszych kampanii reklamowych. Ma niesamowity urok, a do tego bardzo mocny, charakterystyczny głos, który wyróżnia ją na polskiej scenie muzycznej. Kontynuujemy tę współpracę, bo cały czas dostrzegamy w niej ogromny potencjał – podkreśla Patrycja Kotecka z LINK4.

Firma konsekwentnie buduje swój wizerunek jako marki dynamicznej, innowacyjnej i przyjaznej klientom. Obecnie trwa kampania reklamowa, w której artystki śpiewają o promocji LINK4 Kasa Wraca w rytmie hitowego numeru Roxette – „Sleeping in my car”. Wcześniej mogliśmy zobaczyć i usłyszeć ubezpieczeniową wersję „Felicita” Al Bano i Rominy Power, „Holding Out On The Hero” Bonnie Tyler i „Yes sir, I can boogie” hiszpańskiego duetu Baccara.

Spoty z udziałem gwiazdy i zespołu The Chance zbierają bardzo pozytywne opinie nie tylko wśród widzów, ale także ekspertów z branży. W 2016 roku LINK4 otrzymał brązową statuetkę w prestiżowym konkursie na najbardziej efektywną kampanię marketingową Effie Awards, a w 2017 roku został wyróżniony srebrem.